Türkiye Yüzyılı liderin yeminiyle başladı

TBMM'de önceki gün vekillerin yemin etmesinin ardından dün de tarihi bir gün yaşandı. 28 Mayıs seçimlerinde halkın bir kez daha desteğini alarak zafer kazanan Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yola devam etmek amacıyla TBMM'de 5 yıllık dönem için yemin etti. Törenden hemen önce Meclis'e gelen Erdoğan'ı Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli resmi törenle karşıladı. Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, Meclis Şeref Holü'ne geçti. Erdoğan'a Genel Kurul'a gelişinde Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin mazbatasını verdi. Cumhur İttifakı partilere mensup milletvekilleri ile Genel Kurul'da bulunan izleyiciler dakikalarca ayakta alkışladı.Erdoğan, daha sonra kürsüden "Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasa'ya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma,Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine ant içerim" metnini okuyarak yemin etti. TBMM'deki törene yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri, bakanlar, STK başkanları, diplomatlar katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra da Genel Kurul'dan ayrılan Erdoğan, Anıtkabir'e gitti.Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakılmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Erdoğan burada Anıtkabir Özel Defteri'ne "12. Cumhurbaşkanı olarak milletimizin ebedi ve ezeli kardeşliğine sahip çıkmaya, ülkemizi büyütmeye, devletimizi yüceltmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki 5 yıl, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmek için canla, başla çalışmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güven oyu aldığı bu seçimlerin, milletimizin önünde yeni bir dönemin kapılarını açtığına inanıyoruz" diye yazdı.Bizleri bir kez daha Cumhurbaşkanlığı makamına layık gören kardeşlerim hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Sandığa giden tüm vatandaşlarımı tebrik ediyorum. Yurtdışındaki gurbetçilerimizi özellikle tebrik etmek istiyorum. Milli irade sandıkta tecelli etmiş, millet kesin kararını vermiştir. Hangi siyasi görüşten olursa olsun 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız.BaşkanErdoğan'ın Külliye'den çıkan aracına TBMM yolu boyunca geniş bir motosikletli polis konvoyu eskortluk yaptı. Erdoğan, Meclis'e gelirken vatandaşların büyük sevgisiyle karşılandı, aracının üstüne karanfil atıldı. Göreve başlama töreni için Külliye'ye girerken yurt genelinde garnizonlarda 101 pare top atışı yapıldı.Cumhurıyetin 100. yılında Türkiye'nin bir büyük kucaklaşmaya ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. 81 vilayetimizde kardeşlik seferberliği başlatmaya davet ediyorum. Gelin, seçim dönemindeki kırgınlıkları, kızgınlıkları bir tarafa koyalım. Gelin, küslük olmuşsa, kalpler kırılmışsa barışmanın yollarını arayalım. Gelin, hep beraber Türkiye Yüzyılı'nın inşasına omuz verelim. Demokrasimizi darbe ürünü mevcut Anayasa'dan kurtararak, özgürlükçü, sivil ve kuşatıcı bir Anayasa'yla güçlendireceğiz.Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Kabinesi'ni açıklarken şunları söyledi: "Türkiye 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sadece birer seçim yapmamış, gelecek asrının nasıl olacağına da karar vermiştir. Milletimiz iradesiyle birlikte istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. Türkiye bugün dünden daha güçlüdür, demokrasimiz her zamankinden daha kuvvetlidir. Yarınlarımız 28 Mayıs öncesine göre daha aydınlıktır. Şimdiye kadar beraber çalıştığımız, nice sorunu birlikte çözdüğümüz, nice badireyi beraber aştığımız eski kabine üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum."Erdoğan'ı, Genel Kurul salonuna girişi sırasında AK Parti ve MHP milletvekilleri ile davetliler uzun süre ayakta alkışladı. Bu sırada AK Parti milletvekilleri Erdoğan'a "bravo" diye seslenerek alkışlarını sürdürdü. İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalktı. CHP ve Yeşil Sol Parti milletvekilleri ise karşılamada ve yemin sırasında ayağa kalkmadı. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kızı Esra Erdoğan Albayrak, oğlu Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar ile torunları katıldı. Selçuk Bayraktar'ın yemin törenine katılan Aziz Sancar'ın yanına giderek elini öptüğü görüldü. Erdoğan'ın torunları da Aziz Sancar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.CumhurbaşkanlığıGöreve Başlama Töreni için Ankara'ya dünya liderleri akın etti. 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı sıra 78 ülkeden çok sayıda bakan ile aralarında Türk Devletleri Teşkilatı, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da olduğu uluslararası kuruluş temsilcileri tarihi günde Erdoğan'ı yalnız bırakmadı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, törene katılan liderlerden bazıları.Başkan Erdoğan'ın yemin töreni AP, Reuters ve AFP gibi dünyanın önde gelen haber ajanslarında ve dünya medyasında flaş haber olarak duyuruldu. Reuters haberinde Erdoğan'ın halkın büyük desteğini alarak en uzun süre başkanlık koltuğuna oturan lider olduğuna dikkat çekerek AK Parti'nin başarı hikâyesine yer verdi.