FETÖ’nün finans kaynaklarına operasyon: 6 gözaltı

Güvenlik güçleri terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düğmeye bastı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne finansman sağlayan örgütün güncel yapılanmasına operasyon yapıldı.
Örgüt üyelerinin Antalya, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep ve Zonguldak'ta FETÖ/PDY hükümlüleri ve yakınlarına kartsız işlem aracılığıyla PTT ve banka ATM'lerinden düzenli olarak para gönderdikleri anlaşıldı. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adana'da eş zamanlı gerçekleştirilen 'Gazi Turgut Aslan' operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.
Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 14 şüpheli için 12 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüphelilerin 2008'de yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında, FETÖ/PDY üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttığı anlaşıldı. Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan veya soruların dağıtılmasına aracılık yapan 14 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.