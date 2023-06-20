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Giriş Tarihi: 20.6.2023 08:57

FETÖ’nün finans kaynaklarına operasyon: 6 gözaltı

Diyarbakır merkezli 3 ilde FETÖ/PDY’nin finans kaynaklarına yönelik operasyon yapıldı. 6 kişi gözaltına alındı. Ankara’da ise sınav sorularını çaldığı belirlenen şüpheliler için eş zamanlı baskın yapıldı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
FETÖ’nün finans kaynaklarına operasyon: 6 gözaltı

Güvenlik güçleri terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düğmeye bastı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne finansman sağlayan örgütün güncel yapılanmasına operasyon yapıldı.

Örgüt üyelerinin Antalya, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep ve Zonguldak'ta FETÖ/PDY hükümlüleri ve yakınlarına kartsız işlem aracılığıyla PTT ve banka ATM'lerinden düzenli olarak para gönderdikleri anlaşıldı. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adana'da eş zamanlı gerçekleştirilen 'Gazi Turgut Aslan' operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, şüphelilerin örgütsel iletişimde kullandıkları değerlendirilen, 8 cep telefonu, 2 hafıza kartı ile 34 bin 540 dolar ele geçirilirken şüphelilerin sorgusunun sürdüğü vurgulandı.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 14 şüpheli için 12 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüphelilerin 2008'de yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında, FETÖ/PDY üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttığı anlaşıldı. Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan veya soruların dağıtılmasına aracılık yapan 14 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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FETÖ’nün finans kaynaklarına operasyon: 6 gözaltı
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