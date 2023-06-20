FETÖ’nün finans kaynaklarına operasyon: 6 gözaltı

Örgüt üyelerinin Antalya, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep ve Zonguldak'ta FETÖ/PDY hükümlüleri ve yakınlarına kartsız işlem aracılığıyla PTT ve banka ATM'lerinden düzenli olarak para gönderdikleri anlaşıldı. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adana'da eş zamanlı gerçekleştirilen 'Gazi Turgut Aslan' operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.