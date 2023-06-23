SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen: Yerel seçimlerde muhalefet için sonuçlar daha kötü olacak

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklayan Türkiye'nin Sesi Partisi (SES Partisi) Genel Başkanı Ayhan Bilgen kurmayları ile birlikte seçim sonu değerlendirmesi yaptı. Bilgen, ortak Türkiye politikasının tercihleri olması gerektiğini ve Türkiye'nin yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu demokratik bir anayasa oluşturmak için vatandaşlarında yasa önerilerinin dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Bigen'in açıklaması şöyle:

Kılıçdaroğlu hem HDP desteğini alıp hem de Ümit Özdağ ile protokol imzalaması Türkiye'yi karamsarlık ortamına sürükleyeceği için desteğimizi birinci turda serbest bıraktık fakat ikinci turda Cumhurbaşkanı adaylarından Kılıçdaroğlu yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullandık. Çünkü Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi farklı bir yere götürecekti. Türkiye'nin karamsarlığa doğru götürülmemesi için tercihimizi bu şekilde belirledik. Türkiye'nin demokratik yeni ve uzlaşmacı bir anayasaya ihtiyacı var. Ekonomik ve sosyal hakları önemseyen bir anayasaya ihtiyaç var. Asgari bir geçim standartı gözönüne alınmalıdır. Muhalefetin yapıcı eleştirileri ile düzenleme yapılabilir.

Parti ötesinde sadece Erdoğan' devirmek amaçlı bir muhalefetle bu sorun çözülmez. Ülkemizde muhalefet boşluğu var.

Eğer iktidar değişmiyorsa o zaman muhalefetin değişmesi gerekir. Muhalefetin bundan ders çıkarması ve değişmesi gerekir. İktidarında kabinede ve ekonomik kararlar alarak planlama içine girdiğini düşünüyorum.

Erdoğan karşıtı ve parlemento değişim söylemleri ile bir yere ulaşılmadığı görüldü. Barışı, huzuru ve güveni sağlayacak alternatif değişmedi. Yerel seçimlerde muhalefet için daha kötü sonuç ortaya çıkacaktır. Her şehrin sorunu ve özelliği ayrı olduğu için Erdoğan karşıtlığı ile başarı sağlanamaz. Hizmetler gözönüne alınır. Siyasette bir şeyin karşıtlığı üzerinden alternatif kurulamaz. Kısa süreli birliktelikler, çıkar ortaklıkları, işbirlikleri yapılabilinir ancak gelecek bunun üzerine inşa edilemez.Yerel seçimlerde ise meclis ve başkanlık için yarışa dahil olacağız.