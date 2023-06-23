TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Konya’da Türkiye yüzyılı mesajı!

''Hem devlet geleneğimizin temsilcilerini hem Anadolu irfanın bayraktarlarını ziyaret ederek, dualarımızı ederek, hem de Konya'yı ziyaret etme imkanını bularak inşallah bundan sonraki Anadolu'da, illerimizde yapacağımız programların başlangıcını buradan Konya'dan yapmış olduk. Ümit ederim ki önümüzdeki dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak yapacağımız faaliyetlerde, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin çalışmalarında buradan aldığımız güçle, milli değerlerimizden aldığımız güçle, Türkiye'nin daha da yücelmesi, daha da yükselmesi, Türkiye'nin önümüzdeki cumhuriyetimizin ikinci asrında sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı olması için gayretle mücadele edeceğiz. Bu vesileyle hem bizim millet geleneğimizin, devlet geleneğimizin önemli temsilcilerini saygıyla anıyoruz. Hem de Anadolu'nun mayasını, irfan hamuruyla yoğuran büyüklerimizi saygıyla, şükranla yad ediyoruz'' dedi...