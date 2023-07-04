Darbeci yarbaya beraat yargıtay’dan döndü

Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan için 15 Temmuz akşamı Sakarya Valiliği'nin işgaline ilişkin, 'Anayasa'yı ihlal', 'Kasten öldürmek' suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 185 yıl 6'şar aydan 319'ar yıla kadar hapis cezası istenmiş, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 'Anayasa'yı ihlal' suçundan beraat kararı vermişti.İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi tarafından yapılan incelemenin ardından karar istinaftan geçti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise beraat kararını bozdu. Kararda, Aysan'ın konumu ve rütbesi gereğince gelen emir mesaj içeriğinin açıkça suç teşkil etmesi nedeniyle yerine getirilmesinin cezai sorumluluk doğuracağını bilebilecek konumda olduğu, araç geçişine izin vermemenin darbenin icrasını kolaylaştırma amacını taşıdığı belirtildi.