Polis çökertti hâkim bıraktı

Skandal bir kararla sonuçlanan soruşturma, geçen yıl İstanbul'dan Anadolu'ya iki kiralık araçla 8 kilo eroin sevkiyatıyla başladı. 2 Nisan 2022'de Konya'da Mertcan Göbel, Ali Şimşek ve Bahtiyar Türker tam 8 kilo eroinle yakalandı. Narkotik Polisi, uyuşturucu şebekesinin lideri Hakkâri Yüksekovalı Yunus Emre Aybar'ın Van ve Hakkâri'den temin ettiği PKK menşeli uyuşturucuyu kuryelerle kentlere gönderdiğini, aynı gün uçakla giderek parasını aldığını belirledi.Soruşturmayı derinleştiren polis, Konya'da aile boyu sokak satıcılığı yapan Aziz Dümaner'in, kente getirilen uyuşturucuyu piyasaya sürdüğünü ortaya çıkardı. Şüphelinin oğlu Celal Dümaner ile Volkan Doğan, 600 bin lira dolu poşetle 16 Eylül'de kuyumcuya gitti. "Havala" yöntemiyle paranın yeni bir sevkiyat için uyuşturucu şebekesine gönderildiğini ortaya koyan polis, paranın 30 Eylül'de İstanbul'daki bir kuyumcudan örgüt lideri Yunus Emre Aybar tarafından alındığını ortaya çıkardı.Parayı alan Aybar, ikinci parti eroini sevk etmek için 15 gün sonra harekete geçti. Aybar, uyuşturucuyu Abdulazim Yıldırım'ın eşya yüklü kamyonuna koydu. Polisin peşinde olduğu kamyona, Konya'da Dümaner'in diğer oğlu Cebrail Dümaner bindi. Kurye ücreti olan 100 bin lirayı şoföre verirken polis baskın yaptı. Kamyonda 8 kilo eroin ele geçirildi. Cebrail Dümaner tutuklandı.16 kilo eroin kaptıran suç örgütü taktik değiştirdi. Yunus Emre Aybar'ın eşi Eylem Aybar'ın hesabına Aziz Dümaner'in eşi Emine Dümaner tarafından parçalar halinde 4 milyon lira gönderen örgüt, üçüncü sevkiyatı planladı. 2 Aralık'ta örgüt üyeleri Erdal Çeken, Burak Aslan, Mustafa Kaya bir otomobille Konya'ya gelirken, sevkiyat da yine kamyonla yapıldı. Emine Dümaner, Celal Dümaner ile örgüt lider yardımcısı Volkan Doğan, eşi Songül Doğan, oğlu Muhammed Doğan da Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde Metin Kaçar'ın kullandığı bu kamyonla buluştu. Teslim aldıkları eroini boş bir tarlaya gömmek için araçtan inen şüpheliler ile polis arasında çatışma çıktı. Çatışmada Hatice Türk yaralandı. 9 kilogram eroin ele geçirildi. Celal Dumaner, Rıdvan Kılıçarslan, Aleyna Akkuş ve yaralı Hatice Türk tutuklandı.Suç örgütünü çökertmek üzere geçtiğimiz 13 Haziran'da düğmeye basıldı. 3 ilde operasyon yapıldı. Örgüt lideri Yunus Emre Aybar bulunamadı, 15 kişi gözaltına alındı. 4 gün boyunca sorgulanan zanlılardan 15'i Konya 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sadece Aziz Dümaner tutuklandı. Diğer 14 kişi, polis fezlekesindeki tüm ayrıntılara rağmen adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Konya 3. Sulh Ceza Hakimi Reşit Çağlar, zehir tacirlerinin uyuşturucu madde sevkiyatı yaptıklarını belirtmelerine rağmen kararında, "Her türlü şüpheden uzak somut bir delile ulaşılamamıştır" dedi.Örgüt lideri Yunus Emre Aybar'ın evine bıraktığı internet tabanlı mesajlaşma uygulamasıyla kullandığı cep telefonunu hiç hareket ettirmediği, kendi hattıyla hiçbir örgüt üyesiyle iletişime geçmediği, para trafiğini de eşi Eylem Aybar'ın üzerinden yönettiği tespit edildi. Hakkâri ve Van'dan eroin getiren kuryelerin parasının Eylem Aybar'ın hesabından banka aracılığıyla gönderildiği, pazarlanan bazı eroinlerin parasının da örgüt liderinin eşinin hesabına geldiği belirlendi.Uyuşturucunun kaynağından çıkışı, sevkiyatı, para trafiği ve sokak satıcılarına ulaştırılmasına kadar bütün aşamalarının delillendirildiği örgütlü yapının üyelerinin serbest bırakılmasına Konya Cumhuriyet Başsavcılığı üst mahkemede itirazda bulundu. Haklarında yeniden tutuklama kararı çıkartılarak yakalanan zanlılar, Asliye Ceza Mahkemesi'nden de serbest kaldı. Örgüt üyelerinin hiçbir işinin olmamasına rağmen 80 milyonluk mal varlıkları ortaya çıktı. 3 kez uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalanan örgüt üyelerinin tamamının serbest kalması şaşkınlık yarattı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi