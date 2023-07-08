Covid izni olan hükümlüler cezaevine dönmeyecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" kabul edildi.

DENETİMLİ SERBESTLİĞE AYRILANLAR CEZAEVİNE DÖNMEYECEK

Bu kapsamında 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla Kovid- 19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecek.

3 YIL ERKEN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA AYRILABİLECEK

Kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise 31 Temmuz itibariyle iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecek. Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecek.