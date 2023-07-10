Mahsur kalan sürücülere ve vatandaşların yardımına Kızılay koştu

Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen heyelanın ardından otoyolda mahsur kalan vatandaşlara, Kızılay Lojistik Afet deposunda hazırlanan malzemeler AFAD araçlarıyla 23 araca yüklenerek heyelan ve su baskına olan bölgeye sevkiyat yapıldı. Kızılay üyesi gönüllüler gece boyunca hizmette bulundu.

Kızılay Ekiplerimizin koordinesinde 2 bin 473 adet kek, 2 bin 473 adet meyve suyu, 2 bin 473 adet su ve 960 adet helva dağıtımı yapıldı. Öte yandan Bolu Dağında meydana gelen heyelan nedeniyle yolun bu günde açılamayacağı ve çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Sürücüler mecburi olarak D-100 Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.