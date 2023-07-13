Haberler Gündem Haberleri AK Partili İnan’dan Soyer’e dönüşüm çıkışı! "Yaşadığınız sorunların kaynağı Milletvekillerinizin ilişkileri olabilir mi?"
Giriş Tarihi: 13.7.2023 11:37

AK Partili İnan’dan Soyer’e dönüşüm çıkışı! "Yaşadığınız sorunların kaynağı Milletvekillerinizin ilişkileri olabilir mi?"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaptığı inceleme sonucu İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Örnekköy’de İş İnsanları Yapı Kooperatifine yaptırılan kentsel dönüşüm projesinde usulsüzlükler tespit edip inşaatı durdurması kent ve ülke gündemine bomba gibi düştü. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Tunç Soyer’i kentsel dönüşüm konusunda sert sözlerle eleştirdi. “Kentsel dönüşümde, Türkiye'de görülmemiş usulsüzlüğe imza attınız!” diyen İnan açıklamasında Soyer’e; “Bu tarihi rezilliği hangi akla mantığa hizmet ederek yaptınız? İZBETON ile ilişki ve işbirliği içerisinde olan milletvekilleriniz mi sizi bu bataklığa sürükledi? Yaşadığınız sorunun kaynağı milletvekillerinizin bu ilişkileri olabilir mi?” diye sordu.

ERTAN GÜRCANER
AK Partili İnan’dan Soyer’e dönüşüm çıkışı! Yaşadığınız sorunların kaynağı Milletvekillerinizin ilişkileri olabilir mi?

Sosyal medya hesabından İzmir'deki kentsel dönüşüm modelini ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştiren AK Parti İzmir Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, çok sert bir açıklamada bulundu. İnan, şunları söyledi:

Sorun var Soyer. Sorun 1! Kooperatiflere kamu kaynağını kullandırdınız. Kentsel dönüşümde, Türkiye'de görülmemiş usulsüzlüğe imza attınız! Bu tarihi rezilliği hangi akla mantığa hizmet ederek yaptınız? İZBETON ile ilişki ve işbirliği içerisinde olan milletvekilleriniz mi sizi bu bataklığa sürükledi? Yaşadığınız sorunun kaynağı milletvekillerinizin bu ilişkileri olabilir mi?

ÖRTÜLÜ İSTİFANIZ OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

SORUN VAR SOYER! Sorun 2! Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığınızı kapatarak örtülü istifa mektubunuzu verdiniz. Kentsel dönüşüm ihtiyacının bu kadar yüksek olduğu yerde Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığını kapatmak sizin örtülü istifanız olarak kayıtlara geçecektir.

YENİDEN İSPATLADI

SORUN VAR SOYER Sorun 3! Kentsel dönüşüm projenizde demir çaldığınızı belgeleyen mühendislerinizi cezalandırdınız. Bu zihniyetiniz, sizin İzmir'de kentsel dönüşüm gerçekleştirecebilecek kapasiteniz olmadığının yeniden ispatıdır! Konuyla alakasız bloklara ilişkin tespitleriniz de pişkinliğinizin boyutunun zirveye çıkmasının açık delilidir.

İzmir Büyükşehir'in kentsel dönüşüm inşaatı durduruldu... Eksik demir, hatalı beton kullanılmış

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AK Partili İnan’dan Soyer’e dönüşüm çıkışı! "Yaşadığınız sorunların kaynağı Milletvekillerinizin ilişkileri olabilir mi?"
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