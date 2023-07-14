Fotoğraf ve belgelerle 15 Temmuz sergisi

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişimine karşı, Türk milleti, canı pahasına milli iradesine, istiklaline ve istikbaline sahip çıkarak, tankların önünde durarak, uçak ve helikopterlerden yağdırılan bomba ve kurşunlara bedenlerini siper etti.O karanlık gecede kahramanlık destanının, sonrasında tutulan demokrasi nöbetlerinin anlatıldığı "15 Temmuz Sergisi" dün Turkuvaz Medya Grubu tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde vatandaşların ziyaretine açıldı.Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu Fuaye Alanı'nda açılan sergiyi gezen vatandaşlar, fotoğraflara bakarken duygusal anlar yaşadı. Vatandaşlar demokrasiye vurulmak istenen darbenin, halkın Cumhurbaşkanı'na inancıyla engellendiğini FETÖ'nün, ülkede yaşattığı felaketleri görme fırsatı yarattığını söyledi. Sergi 13-16 Temmuz tarihleri saat 10.00-19.00 arasında ücretsiz gezilebiliyor.