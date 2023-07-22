CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi kentin simgesi incir bahçesini bile satıyor!

Aydın üretim, kalite ve kapasite ile Türkiye incir üretiminde ilk sırada yer alıyor. Yetiştirme açısından en uygun koşulları Menderes Havzası'nda bulan incir, çeşit, üretim zenginliği ile Aydın'ın tarım ve ekonomisinde önemli bir yere sahip. Ancak CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, en az 48 milyon lira gelir elde etmek için aralarında bir incir bahçesinin de bulunduğu 12 belediye arazisini satışa çıkardı. Belediye satış ilanında Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi'nde yer alan 8 bin 640 metrekare büyüklüğündeki incir bahçesinden en az 10 milyon 800 bin lira gelir elde edecek.

AÇIK TEKLİF USÜLÜ SATIŞ YAPACAK

Aydın Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti belediyeye ait Efeler, Çine ve Nazilli ilçelerindeki 12 taşınmazı larını 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satacağını yayınladığı ilanla duyurdu. İlan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre ihale, 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 12.00'de başlayacak ve istekliler ihale sırasına göre içeri alınacak. İhale, Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4 adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 6. katındaki Encümen toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacak.

İŞTE SATIŞTA OLAN BİRBİRİNDEN DEĞERLİ 12 ARAZİ

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin satacağı birbirinden değerli 12 arazi arasında en değerlisi 10 milyon 800 bin lira ile Efeler ilçesindeki incir bahçesi yer alıyor. İncir bahçesini, Efeler ilçesindeki bin 800 bin metrekare büyüklüğündeki 7 milyon 200 bin 800 lira değerindeki taşınmaz takip ediyor. Bu arazileri sırasıyla Efeler'deki 695 metrekare büyüklüğünde 6 milyon 951 bin 100 lira değerindeki taşınmaz, bin 410 metrekare büyüklüğünde 5 milyon 994 bin 795 lira tahmini satış bedeli olan taşınmaz takip ediyor. Ayrıca, bin 20 metrekare arsa 4 milyon 338 bin 952 liraya, 177 metrekare arsa 3 milyon 750 bin 14 liraya, 317 metrekare arsa 3 milyon 174 bin 200 liraya, 470 metrekare arsa 2 milyon 354 bin 950 liraya, 268 metrekare yer 1 milyon 343 bin 750 liraya, 176 metrekare arsa 1 milyon 232 bin liraya, bin 55 metrekare arsa 633 bin 558 liraya ve 157 metrekare alan 157 bin 40 liraya satışa çıkarılacak.