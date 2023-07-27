KADEM depremzedelere aşure dağıttı

KADINve Demokrasi Vakfı (KADEM), muharrem ayı dolayısıyla Kahramanmaraş Baykar Konteyner Kent'te kalan depremzedelere aşure dağıttı. Kahramanmaraş merkezli depremin ilk gününden itibaren bölgede faaliyetlerini sürdüren KADEM, bölge halkının yaralarını sarmak için çalışmalarına devam ediyor. "Gönüllerimiz Bir" projesi kapsamında depremden etkilenen kadınlara yönelik "Bir Kap Aşure, Bir Ömür Kardeşlik" etkinliği düzenleyen KADEM, konteyner kentte depremzedelere aşure dağıttı. Depremlerden etkilenen bölgelerdeki kadınlara Kadın Destek Merkezleri ve psikologlar aracılığıyla psikososyal destek de sağlayan KADEM, diğer yandan da çeşitli atölye ve eğitimler ile normalleşme süreçlerine katkı sunuyor. KADEM, kadın destek merkezleri ile bugüne kadar 4 binden fazla kadına ulaştı.