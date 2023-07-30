Haberler Gündem Haberleri Ümit Özdağ’dan muhalefeti karıştıracak sözler! ‘İlk kez açıklıyorum’ diyerek bombayı patlattı: Kılıçdaroğlu’na oy vermediler
Giriş Tarihi: 30.7.2023 18:15 Son Güncelleme: 30.7.2023 18:21

Ümit Özdağ’dan muhalefeti karıştıracak sözler! ‘İlk kez açıklıyorum’ diyerek bombayı patlattı: Kılıçdaroğlu’na oy vermediler

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bakanlık itiraflarının ardından muhalefeti karıştıracak yeni açıklamalara imza attı. ‘İlk kez açıklıyorum’ diyerek bombayı patlatan Özdağ, İYİ Parti seçmeninin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandığa gitmediğini söyledi. Bir araştırma şirketinden aldığı verileri aktaran Özdağ, "Birinci turda Sinan Oğan’a vermiş ama ikinci turda Kılıçdaroğlu’na vermemişler" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ’dan muhalefeti karıştıracak sözler! ‘İlk kez açıklıyorum’ diyerek bombayı patlattı: Kılıçdaroğlu’na oy vermediler

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde ağır bir yenilgi alan muhalefet cephesinde sular durulmuyor. Verdiği röportajda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları yazılı mutabakata ilişkin kritik itiraflarda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere 3 bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilatı başkanlığı konusunda mutabakat yaptıklarını açıklamıştı.

MUHALEFETİ KARIŞTIRACAK SÖZLER

Özdağ, ortalığı karıştıran bakanlık itiraflarının ardından gündeme bomba gibi düşecek yeni açıklamalara imza attı.

Ümit Özdağ'dan muhalefeti karıştıracak sözler! 'İlk kez açıklıyorum' diyerek bombayı patlattı: Kılıçdaroğlu'na oy vermediler | Video

"İLK KEZ AÇIKLIYORUM" DİYEREK BOMBAYI PATLATTI

Katıldığı bir programda 'İlk kez açıklıyorum' diyerek 14-28 Mayıs seçimlerine dair konuşan Özdağ, İYİ Parti'ye oy veren seçmenin ikinci turda sandığa gitmediğini söyledi. Bir araştırma şirketinden aldığı verileri aktaran Özdağ, Sinan Oğan'ın Zafer Partisi, MHP ve İYİ Parti'den oy aldığını belirtti.

'İKİNCİ TURDA KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEDİLER'

MHP'ye oy veren seçmenin ikinci turda Başkan Erdoğan'ı desteklediğini belirten Özdağ, "Bunu ilk kez açıklıyorum, İYİ Parti'ye oy veren seçmen sandığa gitmemiş ikinci turda. Birinci turda Sinan Oğan'a vermiş ama ikinci turda Kemal Bey'e vermemişler." diye konuştu.

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Ümit Özdağ’dan muhalefeti karıştıracak sözler! ‘İlk kez açıklıyorum’ diyerek bombayı patlattı: Kılıçdaroğlu’na oy vermediler
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