14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde ağır bir yenilgi alan muhalefet cephesinde sular durulmuyor. Verdiği röportajda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları yazılı mutabakata ilişkin kritik itiraflarda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere 3 bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilatı başkanlığı konusunda mutabakat yaptıklarını açıklamıştı.
MUHALEFETİ KARIŞTIRACAK SÖZLER
Özdağ, ortalığı karıştıran bakanlık itiraflarının ardından gündeme bomba gibi düşecek yeni açıklamalara imza attı.
Ümit Özdağ'dan muhalefeti karıştıracak sözler! 'İlk kez açıklıyorum' diyerek bombayı patlattı: Kılıçdaroğlu'na oy vermediler | Video
"İLK KEZ AÇIKLIYORUM" DİYEREK BOMBAYI PATLATTI
Katıldığı bir programda 'İlk kez açıklıyorum' diyerek 14-28 Mayıs seçimlerine dair konuşan Özdağ, İYİ Parti'ye oy veren seçmenin ikinci turda sandığa gitmediğini söyledi. Bir araştırma şirketinden aldığı verileri aktaran Özdağ, Sinan Oğan'ın Zafer Partisi, MHP ve İYİ Parti'den oy aldığını belirtti.
'İKİNCİ TURDA KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEDİLER'
MHP'ye oy veren seçmenin ikinci turda Başkan Erdoğan'ı desteklediğini belirten Özdağ, "Bunu ilk kez açıklıyorum, İYİ Parti'ye oy veren seçmen sandığa gitmemiş ikinci turda. Birinci turda Sinan Oğan'a vermiş ama ikinci turda Kemal Bey'e vermemişler." diye konuştu.