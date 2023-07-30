Ümit Özdağ’dan muhalefeti karıştıracak sözler! ‘İlk kez açıklıyorum’ diyerek bombayı patlattı: Kılıçdaroğlu’na oy vermediler | Video
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bakanlık itiraflarının ardından muhalefeti karıştıracak yeni açıklamalara imza attı. ‘İlk kez açıklıyorum’ diyerek bombayı patlatan Özdağ, İYİ Parti seçmeninin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandığa gitmediğini söyledi. Bir araştırma şirketinden aldığı verileri aktaran Özdağ, "Birinci turda Sinan Oğan’a vermiş ama ikinci turda Kılıçdaroğlu’na vermemişler" ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:15
00:50
Sokak ortasında drift terörü kamerada | Video 30.07.2023 | 17:49
00:41
Taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi | Video 30.07.2023 | 12:10
01:22
04:58
04:36
Salih Tuna | Ziyan kafa 29.07.2023 | 16:57
04:22
Mahmut Övür | CHP mi yeni parti mi? 29.07.2023 | 16:55
03:44
Melih Altınok | Ormana site yapalım ama manzaramız bozulmasın 29.07.2023 | 16:52
03:56
09:56
00:50
00:31
01:59
00:15
07:53
03:00
11:05
01:34
00:35
Başkan Erdoğan'dan aşure günü mesajı | Video 28.07.2023 | 15:29
04:39
Burhanettin Duran | CHP'nin krizi iktidarın konforu mu? 28.07.2023 | 15:17