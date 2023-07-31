Yetenek sınavı için başvurular başladı

YÖK ve YÖDAK onaylı programda eğitim almak isteyen KKTC ve Türkiye vatandaşları için yetenek sınavları 5 Eylül Salı günü saat 10.00'da YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi'nde düzenlenecek.

5 Eylül Salı günü gerçekleşecek yetenek sınavının başvuru koşulları ve sınav içerikleri de açıklandı. Başvuru yapacak KKTC vatandaşı öğrencilerin YDÜ giriş sınavından geçer puan almaları; Türkiye vatandaşı adayların ise TYT sınav sonuçlarına göre 800 bin barajı içerisinde olmaları gerekiyor. Sınavın içeriği; tek ses, çift ses, üç ses, dört ses, aralık ve akor tekrarı, tonal/makamsal ezgi, ritim tekrarı, İstiklal Marşı'nın söylenmesi, öğrencinin kendi hazırladığı bir şarkı veya türküyü seslendirmesi, öğrencinin kendi enstrümanı ile çalacağı bir eser ve mülakattan oluşuyor.

Yetenek sınavına başvuran öğrencilerin, başvuru maillerinde adı-soyadı, mezun olduğu okul/şehir, telefon numarası ve e-mail adresi bilgilerinin yer alması gerekiyor. Ayrıca aday öğrencilerin, sınava yüz yüze veya online girme taleplerini de ön kayıt başvurusunda belirtmeleri gerekiyor.