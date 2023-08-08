İzmir’de MİT destekli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, MİT Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülen çalışma kapsamında, Karaburun ilçesinde bir yelkenli teknede çok sayıda kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. 4 Ağustos günü Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ile eş zamanlı yapılan operasyonda 162 kaçak göçmen ile 2'si yabancı uyruklu 7 organizatör şüphelisi yakalandı.



Yasa dışı geçişleri organize ettikleri belirlenen 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Yasa dışı geçişte kullanılan tekneye el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.