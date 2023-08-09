Taksim’de taşkınlık yapan taksici gözaltına alındı

Taksim Meydanı'ndaki kontrol noktasında durdurulan Barış Ç.'ye yolcu seçme ve fren lambası yanmadığı için toplam 4 bin 472 lira para cezası kesildi.

"EĞER BU ARAÇ BAĞLANIRSA..."

Aracının bağlanacağını öğrenen Barış Ç. "Eğer bu araç bağlanırsa benzin döküp yakarım" diyerek tehditler savurunca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.