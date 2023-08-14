Bugün AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıl döünümü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: "CHP'li belediyeler hayal kırıklığı yaşattı" | Video
ANA GÜNDEMİMİZ EKONOMİ
21 yıl iktidarda geçti. Bizim ana gündemimiz ekonomi ve ekonomi ile ilgili çalışmalarımız. Parti olarak da tabii önceliğimiz önümüzdeki yeerel seçimler. Yerel seçimler çalışmalarına hızlıca başladık 28 Mayıs akşamı. Çalışmamıza devam ediyoruz. Rakiplerimizin içinde bulunmuş olduğu hal bizi çok fazla ilgilendirmiyor.
SÜREKLİ KENDİNİ YENİLEYEN BİR SİYASİ HAREKETİZ
28 Mayıs seçimleri öncesinde de ifade etmiştik açıkçası o zaman da onların içinde bulunmuş olduğu durumu aday tartışmalarını göz ucuyla izliyoruz ama biz kendi gündemimize bakıyoruz. Şimdi de 2024 yerel seçimlerine giderken ana gündemimiz baktığımız nokta tamamen kendi çalışmalarımız kendi mücadelimiz. 22 yılın 21 yılını iktidarda geçirmiş olmak çok kolay bir iş değil. 17 seçim kaznmak çok kolay bir iş değil. 22 yıl boyunca sürekli kendini yenileyen bir siyasi hareketiz. İnşallah önümüzdeki seçimlerde de yine başarılı bir netice alacağımızdan hiç bir şüphemiz yok.