AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: CHP’li belediyeler hayal kırıklığı yaşattı

SÜREKLİ KENDİNİ YENİLEYEN BİR SİYASİ HAREKETİZ

28 Mayıs seçimleri öncesinde de ifade etmiştik açıkçası o zaman da onların içinde bulunmuş olduğu durumu aday tartışmalarını göz ucuyla izliyoruz ama biz kendi gündemimize bakıyoruz. Şimdi de 2024 yerel seçimlerine giderken ana gündemimiz baktığımız nokta tamamen kendi çalışmalarımız kendi mücadelimiz. 22 yılın 21 yılını iktidarda geçirmiş olmak çok kolay bir iş değil. 17 seçim kaznmak çok kolay bir iş değil. 22 yıl boyunca sürekli kendini yenileyen bir siyasi hareketiz. İnşallah önümüzdeki seçimlerde de yine başarılı bir netice alacağımızdan hiç bir şüphemiz yok.