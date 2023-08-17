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Giriş Tarihi: 18.8.2023 00:10

Bakan Koca'dan Prof. Dr. Gökçen Orhan için taziye mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, görev yaptığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Prof. Dr. Gökçen Orhan için başsağlığı diledi.

AA
Bakan Koca’dan Prof. Dr. Gökçen Orhan için taziye mesajı

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Dr. Siyami Ersek Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlarından Prof. Dr. Gökçen Orhan hocamızı, görevli olduğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca'dan Prof. Dr. Gökçen Orhan için taziye mesajı
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