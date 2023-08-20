Bu proje Marmara’yı kurtaracak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, toplumun geniş kesimlerinin Kocaeli'nde yapılan projeler ve yaşanan gelişmelerden haberdar olması, yapılan işleri yerinde görmesi amacıyla "Yerli Yerinde Sürdürülebilir Çevre Hizmet Ve Yatırımları Yerinde Tanıtım Programı" başlattı. Program kapsamında Kocaeli'ndeki STK, dernek, kurum ve kuruluşlardan oluşan gruplara yönelik proje bilgilendirme gezileri düzenleniyor.Bu bağlamda Kocaeli'ndeki muhtarların İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesini yerinde görmesi amacıyla "Dipten Diriliş Muhtar Ziyaretleri" programları düzenleniyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nın da katkı sağladığı programa ilk olarak İzmit, Derince, Körfez ve Başiskele ilçelerinin mahalle muhtarları katılmıştı. Son olarak Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca muhtarları da Türkiye'nin en büyük çevre projesini görme imkanı buldu. Program öncesindeMuhtarhane'de yapılan toplantıda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri hazır bulundu. İzmit Körfezi ve Marmara Denizinde dipten dirilişi başlatan Dip Çamuru Temizliği Projesi hakkında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri katılan muhtarlar için bir sunum yaptı. Proje kapsamında Körfezi devasa bir akvaryum haline getirmek için uzun soluklu bir çalışma başlatıldığını anlatan ekipler, yapılan çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgi aktardı. Bilgilendirmenin ardından muhtarların projeyle ilgili soruları yanıtlandı. Muhtarlar, "Bu proje Körfez'i de Marmara'yı da kurtaracak" yorumunda bulundu.