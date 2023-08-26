Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan'dan Malazgirt mesajı
Giriş Tarihi: 26.8.2023 14:59 Son Güncelleme: 26.8.2023 15:02

Emine Erdoğan'dan Malazgirt mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihin kaderi, 952 yıl önce Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasıyla değişti" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan’dan Malazgirt mesajı

Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle yaptığı paylaşımda şu şekilde:

Tarihin kaderi, 952 yıl önce Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasıyla değişti.

Şanlı ecdadımızdan miras kalan #MalazgirtZaferi'nin birlik ve beraberlik ruhu, gelecek nesillerimize kılavuz olmaya devam edecek.

Zaferin yıl dönümünde Sultan Alparslan'ı ve Anadolu'nun tüm kahramanlarını rahmetle yâd ediyorum.

ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Erdoğan'dan Malazgirt mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA