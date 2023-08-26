Emine Erdoğan’dan Malazgirt mesajı

Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle yaptığı paylaşımda şu şekilde:
Tarihin kaderi, 952 yıl önce Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasıyla değişti.
Şanlı ecdadımızdan miras kalan #MalazgirtZaferi'nin birlik ve beraberlik ruhu, gelecek nesillerimize kılavuz olmaya devam edecek.
Zaferin yıl dönümünde Sultan Alparslan'ı ve Anadolu'nun tüm kahramanlarını rahmetle yâd ediyorum.
Tarihin kaderi, 952 yıl önce Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasıyla değişti.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 26, 2023
Şanlı ecdadımızdan miras kalan #MalazgirtZaferi'nin birlik ve beraberlik ruhu, gelecek nesillerimize kılavuz olmaya devam edecek.
Zaferin yıl dönümünde Sultan Alparslan'ı ve Anadolu'nun tüm… pic.twitter.com/YMIZzymiHc