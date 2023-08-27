101 yıllık gurur: Vatana göz dikenlere Büyük Taarruz’la ‘buradayız’ dedik

Kurtuluş Savaşı'nda bir ulusun kaderini değiştiren ve zafere giden yolu açan 26 Ağustos 1922'deki Büyük Taarruz'un 101'inci yıldönümü Afyonkarahisar'da coşkuyla kutlandı. Mustafa Kemal'in Yunan'a karşı taarruzu başlattığı Kocatepe'deki anıta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından çelenk konuldu. Cevdet Yılmaz sonrasında Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve protokol üyeleriyle şehit mezarlarına karanfil bıraktı.Önceki gece de ecdadımızın 101 yıl önce bir ulusun yükünü sırtlarına alarak yola koyulup çıktığı Kocatepe zirvesine Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu ve Tarihi Tören Takımı eşliğinde Zafer Yürüyüşü yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce katılımcı yaklaşık 14 kilometrelik yoldan Kocatepe'ye yürüdü. Yürüyüşe katılanlara, atlı birlikler de eşlik etti.Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı Büyük Taarruz mesajında da "Tek mermi kalıncaya kadar ateşe devam edilecektir" emriyle Türk ordusunun cesur, yüreği vatan aşkıyla dolu kahramanlarının, Büyük Taarruz'un ilk günü 26 Ağustos'ta adlarını tarihe gururla yazdırdıkları vurgulanarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin rahmet ve minnetle yâd edildiği belirtildi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin istiklaline ve istikbaline olan sevdasını en güçlü şekilde gösteren, kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlanacağını müjdeleyen Büyük Taarruz'un 101'inci yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal'i ve Milli Mücadele'mizin kahraman tüm neferlerini şükranla yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.