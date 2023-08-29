Kılıçdaroğlu’na seçim tepkisi: Koltuğu için demokrasiyi zehirliyor

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısının ardından konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 7 Ekim'de AK Parti Olağanüstü Kongresi'nin gerçekleşeceğini söyledi. Çelik'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle oldu:Büyük kongrelerimiz, partimizin tarihi açısından özelliklere sahip olduğu kadar Türk demokrasisi açısından da önemli kilometre taşları teşkil eder. 7 Ekim'de de güçlü değerlendirmeler yapılacak.(İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e) "İttifaksız seçimlere gidelim" çağrısının ciddiye alınacak bir tarafı kalmamıştır. Cumhur İttifakı birlik ve beraberlik içerisinde yoluna devam etmektedir.(Kılıçdaroğlu'nun "Seçim tek başına bir siyasal iktidara meşruiyet kazandırmaz" sözleri) Seçim sonucunu algılamayan tek kişi Kılıçdaroğlu'dur. Bir açıklama yaptı, "Seçim tek başına bir siyasal iktidara meşruiyet kazandırmaz" dedi. Bununla ilgili de yarım yamalak bildiği birtakım tarihi bilgileri ortaya koymuş. Tehlikeli bir şey yapıyor Kılıçdaroğlu. Çelişkili açıklamalarda bulunuyor. Ağır bir yenilgi almıştır, 7'li masa kurmuş ve siyasi sonuç alamadığı ortaya çıkmıştır. Ortaklarının her birinin Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır eleştirileri vardır. CHP içinden de bir desteği yoktur. Kılıçdaroğlu'nun kendi partisinde kendisi adına yüksek baskılı, stresli bir tek adam rejimi kurduğu ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, CHP'de görev süresi bitmesine rağmen koltukta.Dünyanın gıda kriziyle karşı karşıya kalmaması için diplomasiyi Cumhurbaşkanımız yürüttü. Soçi'de görüşme olacaktır. Bu ziyaretle birlikte Tahıl Koridoru konusunda yeni gelişmelerin yaşanabileceğini değerlendiriyoruz.