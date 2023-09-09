164 yıllık Paterson Köşkü’nün restorasyonu yılan hikayesine döndü! 2 dediler 7 yıl geçti bitmedi

19. YÜZYIL YAŞAM KESİTİNİ SERGİLİYOR

Döneminin özgün mimari örneklerinden Paterson Köşkü'nün ilk sahibi John Paterson Leith, İskoçyalı bir tacirdi. İzmir'in 19. yüzyıl yaşam kesitini sergileyen anıtsal niteliklere sahip Paterson Köşkü, yapıldığı dönemde yüksek duvarlarla çevrili 133 dönüm büyüklüğünde bir bahçe içerisinde yer alıyordu. Arazide yarış atları, hayvan çiftlikleri, sera ve tarım alanlarıyla beraber müştemilatlar bulunuyordu. Döneminin en göz alıcı örneklerinden biri olan köşkün İngiltere'den getirilmiş şömine ve mobilyalarla süslenmiş 38 odası ve 60 kadar hizmetlisi olduğu da biliniyor. Günümüzde ise köşk 25 bin 400 metrekare alana sahip.

1960 yılına kadar konut olarak kullanılan yapı daha sonra ofis, lojman ve halı fabrikası olarak kullanıldı. 1986 yılındaki yangında ana giriş bölümleri büyük ölçüde harap oldu.