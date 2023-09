Yargı önünde hesap verecekler! Foça’daki imar usulsüzlüğüne soruşturma izni

CHP'li Foça Belediyesi, vatandaşların şikayeti üzerine Yap-satçı müteahhit Yaşar Şahinöz'ün Yeni Bağarası Mahallesinde, İmar Kanunu'na aykırı yaptığı 4 villanın istinat duvarını mühürleyip yıkım kararı aldı. Müteahhit, mühür fekki yapıp inşaatlara devam etti. İddiaya göre vatandaş şikayet etse de belediye müdahale etmeyerek kaçak imalatların tamamlanmasına göz yumdu.

Usulsüzlükler bunlarla da sınırlı kalmadı. CHP'li Foça Belediyesi aradan geçen süreçte yıkım kararı olmasına rağmen kaçak duvarı yıkmadı. Üstelik bu da yetmezmiş gibi süper lüks villalara yasa ve yönetmeliklere aykırı şekilde yapı kullanma izin belgesi verdi.

SABAH MANŞETİNE TAŞIDI

Kaçak inşa edilen istinat duvarının alt parselinde evleri bulunan vatandaşlar her an kayma tehlikesi bulunan istinat duvarının can ve mal güvenliklerini tehdit ettiğini öne sürüp yaşanan usulsüzlüklere göz yuman belediye yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. SABAH Foça'da yaşanan imar usulsüzlüğünü 'CHP'li Başkan Gürbüz'ün ölüm seddi' başlığı ile manşetine taşıdı.

KAYMAKAMLIK İNCELEME BAŞLATTI

Görevi kötüye kullandıkları iddia edilen belediye çalışanları, devlet memuru olduğu için savcılık, iddiaları araştırması için Foça Kaymakamlığı'na yazı yazdı. Kaymakamlık da ön inceleme başlatıp iddiaları araştırması için muhakkik tayin etti. Bu arada Foça Belediyesi, usulsüz olarak 23 Eylül 2022 tarihinde düzenlediği yapı kullanma izin belgesini iptal etti.

3 BELEDİYE ÇALIŞANI KUSURLU BULUNDU

Muhakkik, yaptığı ön inceleme sonucunda hazırladığı raporda Yeni Bağarası Mahallesi 308 ada 7 ve 8 parsellerde ruhsatsız olarak inşa edilen yapılara yapı ruhsatı düzenlenmesi aşamasında Planlı Alanlar Yönetmeliği'nin 11. Maddesinin 7. Fıkrası kapsamında kademelendirme yapılmadan ruhsat düzenlenmiş olması nedeniyle görevi kötüye kullanma suçu işlendiği yönünde görüş belirtti. Foça Kaymakamlığı da, muhakkikin hazırladığı rapor doğrultusunda Foça Belediyesi eski Başkan Yardımcısı aynı zamanda İmar ve Şehircilik Eski Müdür Vekili İsmail Ası, Foça Belediyesinde mimar olarak görev yapan Mehmet Eren Bıyık ve İnşaat teknisyeni Cemal Demirbaş hakkında görevi kötüye kullandıkları gerekçesi ile 22 Haziran 2023 tarihinde soruşturma izni verdi.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Foça Kaymakamlığı'nın verdiği soruşturma izni doğrultusunda Foça Belediyesi çalışanları hakkında görevi kötüye kullandıkları iddiası ile 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılacak. Belediye personelinin ceza alıp almayacağı yapılacak yargılama sonucu belli olacak.

VATANDAŞLAR FOÇA'DAKİ İMAR TALANINI PROTESTO ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde de CHP'li Foça Belediyesi'nin ilçede kaçak inşa edilen yapılar hakkındaki yıkım kararlarını uygulamamasını protesto eden 'Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu Üyeleri', ellerinde pankartlarla Foça Belediyesine kadar yürümüş, belediye önünde basın açıklaması yapmıştı. Kaçak yapılarla ilgili yıkım kararlarını uygulamadığını öne sürdükleri Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve belediye bürokratlarını protesto eden çok sayıda platform üyesi, Foça'nın ranta kurban edildiğini iddia etmiş, ilçedeki imar talanına bir an önce son verilmesini talep etmişti.