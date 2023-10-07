Sahte polis 4.5 milyonunu aldı

G özü dönmüş dolandırıcılar gün geçmiyor ki ağlarına yeni bir vatandaşı düşürmesin. İstanbul'da emekli İbrahim T. (71) kendisini arayan telefon dolandırıcısına iki ayrı seferde toplam 4.5 milyon lira kaptırdı. Dolandırıcı yakalandı. Tekstil sektöründe çalışan memur emeklisi İbrahim T.'yi arayan ve polis olduğunu söyleyen dolandırıcı, kimliğinin ve banka hesaplarının terör örgütleri tarafından kullanıldığını, operasyon düzenlediklerini, operasyon bitene kadar kendilerine yardımcı olmak için evde ve bankada bulunan paraları teslim etmesi gerektiğini kaydetti.Parayı vermemesi halinde terör operasyonunda yakalanacağını yönünde korkutulan İbrahim T. dolandırıcıya inandı ve eve gelen kişiye 40 bin doları (1 milyon 100 bin TL) teslim etti. Dolandırıcı, bankadaki parayı da çekip eve getirmesini, tekrar arayacağını söyledi. 1 hafta sonra aynı kişi tekrar aradı. İbrahim T.'nin evine giderek bankadan çekilen 3 milyon 450 bin TL'yi aldı.İhbar üzerine gerçek polisler, Ahmet G. adlı dolandırıcıyı yakaladı. Suçunu itiraf eden Ahmet G., 3 milyon 450 bin TL'yi polise teslim etti. Emniyette ifade veren İbrahim T., "Polis olduğunu zannettim. Polise yardım edeceğimi düşünerek paraları verdim. Giden paraya mı üzülsem, kurtardığınız paraya mı sevinsem bilemedim" dedi. İkinci vurgunda yakayı ele veren sahte polis Ahmet G., mahkemece tutuklandı.