Türkiye’den dünyaya insanlık dersi

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların derinleşmeden sona ermesi için her türlü desteğe hazır olduğunu vurgulayan Türkiye, insani yardım konusunda da elini taşın altına koyan ilk ülke olarak dünyaya ders verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan 2 yardım uçağı dün Mısır'a ulaştı. AFAD ve Kızılay koordinesinde hazırlanan yardımlar, Sina'daki El-Ariş Havalimanı'nda TIR'lara yüklenerek Mısır'ın Gazze sınırındaki Refah Kapısı'na gönderildi.Türkiye'den gönderilen ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin Filistin'e ulaştığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Yardımlarımız devam edecek. Filistin'in yanındayız" ifadesini kullandı. Bu adım insani noktada büyük anlam taşırken Ankara, esir takası dahil olmak üzere birçok konuda temaslarını sürdürüyor.Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların sona ermesi için atılabilecek adımlarla insani yardımlar dahil olmak üzere bölgesel ve ikili konuları görüşmek üzere Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri'nin davetiyle dün Kahire'ye gitti.