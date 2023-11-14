Barış için yeni diplomasi atağı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana bölgede barışı sağlamak, sivil can kaybını azaltmak için liderlerle telefonla ve yüz yüze görüşmeler gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik temaslarını önümüzdeki günlerde daha da artıracak. Bugüne kadar 30'a yakın liderle telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, 3 Kasım'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'nde Filistin topraklarında yaşanan insanlık dramını gündeme taşıdı. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 9 Kasım'da yapılan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirvesi'ne de katılan Erdoğan'ın gündeminde yine Filistinli mazlumlar vardı. Erdoğan, cumartesi günü de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katıldı.Zirvede İslam ülkelerinin liderlerine ve dünyaya seslenen Erdoğan, "Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir" dedi. Erdoğan, Suudi Arabistan dönüşü barışı sağlamaya yönelik Türkiye'nin yol haritasının ne olacağının sorulması üzerine, diplomasinin imkanlarını kullanacaklarını, görüşmeleri artıracağını ifade etti. Başkan Erdoğan, önümüzdeki günlerde, BM Genel Kurulu'nda kabul edilen Gazze'de acil insani ateşkes kararına çekimser oy veren ülkelerin liderleriyle telefonda görüşecek, bu ülkeleri de ateşkese destek veren ülkeler safına çekmeye çalışacak.Erdoğan, 17 Kasım'da Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelecek. Erdoğan, İsrail'in saldırıları karşısında sesini yükseltemeyen Avrupa ülkelerine mesajını Berlin'den iletecek. 21 Kasım'da Cezayir'e bir ziyaret gerçekleştirecek Erdoğan, 28 Kasım'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi Türkiye'de ağırlayacak. Erdoğan'ın, önümüzdeki süreçte, Mısır'a da bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.