Başkan Erdoğan Netanyahu’ya seslendi: Sende atom bombası var mı açıkla

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında şunları söyledi:Netanyahu iki tarafına birer bakan koydurmuş, basın açıklaması yapıyor ve zannediyor ki o bakanlar onu kurtaracak. O bakanlar bile Netanyahu ile beraber aynı istikamette yürümüyor. Netanyahu gidicidir. Bütün mesele dünyada haklının yanında yer alacak olanların duruşudur.Fransa, önce farklı açıklamalar yapıyor, daha sonra bakıyorsunuz geri vitese takıyor. Dürüst ol ya, yani bir gün öyle bir gün böyle yapma. Aynen şu anda Filistin'dekilerin durumu gibi, biz istiyoruz ki dimdik, dosdoğru, ama hiçbir zaman kalkıp da akşam başka, sabah başka olmayın, Türkiye gibi olun.ABD ve Batılı ülkelerin sınırsız desteğini alan İsrail hükümeti katliamlarına 40 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail bir şehri içindeki insanlarıyla topyekûn yok etme stratejisi uyguluyor. Evlerini terk etmeye zorladıkları Filistinlileri yolda kasıtlı olarak bombalayan bir canilikle İsrail devlet terörü estiriyor. Açık söylüyorum İsrail bir terör devletidir.Netanyahu'ya sesleniyorum: Sende atom bombası var mı yok mu? Sıkıysa açıkla ama açıklayamaz. Ey İsrail sende atom bombası, nükleer bomba var ve bununla tehdit ediyorsun. Bunları biliyoruz. Artık ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol, neye sahip olursan ol ama gidicisin.Karşımızda soykırım var. Binlerce avukat bunları Lahey Adalet Divanı'na ve böyle bir soykırımı yaptığı için soykırım noktasında da bütün adımları atıp gerekli olan duyuruyu yapmanın gayreti içerisinde olacağız. İsrail'in işlediği insanlık suçlarına ses çıkarmayanlar, en az failler kadar bu suçlara ortak. Gazze'de öldürülen yavruların kanı, İsrail yönetimine silah, mühimmat ve istihbarat desteği sağlayanların alınlarına utanç lekesi olarak yapışmıştır.Fransa'daki Charlie Hebdo saldırısında 23 kişinin ölümünün ardından dünyadan devlet başkanları ve başbakanlar Paris'te yürüyüş yaptı. 13 bine yakın insan öldü, nerede bu dünyanın devlet başkanları, başbakanlar nerede? Hadi gelin bir de bununla ilgili yürüyün bakalım. Vicdanınız, insafınız yok mu? Hadi gelin bir de bununla ilgili yürüyün. Olay Haçlı- Hilal meselesidir.İKiyüksek yargı organı arasındaki içtihat farkını darbe olarak nitelemek bir başka utanmazlıktır. Allah korusun bu ülkede darbe veya kalkışma olsa en büyük destekçisi CHP olacaktır. Tüm antidemokratik senaryoların baş aktörü, yapımcısı ve yönetmeni CHP'dir. İki yüksek yargı organımız arasındaki içtihat farklarının kalıcı bir şekilde giderilmesi için gayret göstereceğiz. Sorunun kalıcı çözümü ise yeni ve sivil bir anayasadan geçmektedir.BAŞTA İstanbul ve Ankara olmak üzere büyükşehirlerimizi yeniden toparlayarak gerçek sahiplerine teslim edelim. İstanbullu, Ankaralı hatta hatta İzmirli de çok çekti. Yeniden bir doğumu gerçekleştirelim. CHP'nin beceriksiz belediye başkanlarının idaresinde günden güne çürüyen şehirlerimizi aziz milletimizin de desteğiyle bu iş bilmezlerin elinden kurtaracağız.29 EKİM Cumhuriyetimizin 100. yaşını 85 milyon olarak hep birlikte kutladık. Öküz altında buzağı arayan, Büyük Filistin Mitingi'ni bahane ederek fitne peşinde koşan istismarcılara esaslı bir ders verdik. Türk milleti olarak hür, onurlu ve huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorsak güçlü olmak mecburiyetindeyiz, her alanda güçlü olmazsak bizi bu topraklarda yaşatmazlar.