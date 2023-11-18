Gazze’de sadece bombalar değil açlık ve susuzluk öldürüyor

Katil İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana katliamlar yaptığı Gazze Şeridi'nde milyonlarca kişi artık açlık ve susuzlukla karşı karşıya. 43 gündür yaklaşık 12 bin kişiyi katleden İsrail, Gazze'ye her türlü yardım erişimini de engelliyor. Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) göre Gazze'deki 2.3 milyonluk nüfusun yüzde 70'inin tuzlu ve kirli su içiyor. Gazze halkı yakıt eksikliğinin getirdiği su sıkıntısı nedeniyle deniz suyunu kaynatarak veya şeker katarak içme suyu elde etmeye çalışıyor.BM, saha personeliyle iletişim kurulamadığı için Gazze'ye insani yardımın götürülemeyeceğini söyledi. Telefon hatları ve internet bağlantısı bölgede iki gündür yok. Bunu sağlayacak yeterli akaryakıt da bulunmuyor. BM Raportörü Pedro Arrojo-Agudo İsrail'e suyu savaş silahı olarak kullanmaması ve Gazze'ye temiz su ve yakıt sağlaması çağrısı yaptı BM Gıda Programı ise yiyecek ve suyun "neredeyse tükendiğini" ve Gazzelilerin "açlıkla karşı karşıya" olduğunu söyledi. Açıklamada "Çatışmanın başlangıcından bu yana Gazze'ye gerekli gıda tedarikinin sadece yüzde 10'u girebiliyor. Gazze Şeridi artık büyük bir gıda açığı ve geniş çapta açlıkla karşı karşıya. Halkın neredeyse tamamı çaresizce gıda yardımına ihtiyaç duyuyor" denildi.Gazze'deki yakıt sıkıntısının, 130 fırının tamamında ekmek üretiminde ciddi bir duraksamaya yol açtığı belirtilen açıklamada, yakıt sorununun aynı zamanda gıda yardımı dahil olmak üzere; insani yardım dağıtımı operasyonlarını da sekteye uğrattığı kaydedildi. İsrail, Gazze'deki onlarca fırını bombalamıştı.Birleşmiş Milletler (BM) Raportörü Pedro Arrojo-Agudo, "Çocukların susuzluktan ve hastalıktan ölmesi, bombaların neden olduğu ölümlerden daha az görünüyor ve daha sessizdir. Ancak bu aynı derecede veya daha ölümcüldür" dedi. DIŞ HABERLERİsrailaskerleri, günlerdir saldırdıkları ve önceki gün baskın yaptıkları Şifa Hastanesi'nin bazı bölümlerini buldozerlerle yıktı. El Şifa Hastanesi Müdürü, hastanede oksijen ve suyun tükendiğini söyleyerek, "Durum çok üzücü, hastanedekiler susuzluktan haykırıyor" dedi. Hastane müdürü, tıbbi tesisin içerideki herkes için "büyük bir hapishane" ve "toplu mezar" haline geldiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü'nden "Kuvözdeki bebeklerin Şifa Hastanesi'nden tahliyesi için müzakereler sürüyor" açıklaması geldi.İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılara farklı bölgelerde üç kez yakalanan 3 yaşındaki Ahmed Şebat, annesini, babasını ve kardeşlerini ve ayaklarını kaybetti. Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi gören Ahmed'in dramı yürek burktu. Küçük Ahmed, İsrail'in 7 Ekim'de düzenlediği saldırıda anne ve babası ile bir kardeşini kaybetti. 2 yaşındaki kardeşiyle yakınlarının yanına götürülen Ahmed, buraya yapılan saldırıda yaralandı. Daha sonra Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yer alan BM okuluna götürülen küçük çocuk, İsrail'in okulu bombalaması sonucu iki ayağını ve dayısını kaybetti.