PKK’nın İdeolojik Alan Sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT, PKK/YPG'nin İdeolojik Alan Sorumlusu 'İdris Serhat' kod Ali Subaşı'yı, Suriye'de gerçekleştirdiği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi. PKK, Suriye'deki tabanda kırılmaya neden olmaması amacıyla Ali Subaşı'nın ölümünü, 'kronik rahatsızlıkları nedeniyle hastanede tedavi görmekte iken öldü' şeklinde duyurdu.MİT, saha ajanlarından intikal eden anlık nitelikli bilgilerle Subaşı'nın faaliyetlerinin adım adım takip ettiği öğrenilirken, örgütün MİT'in nokta operasyonunu, korku ve paniğe neden olmaması amacıyla gizlediği kaydedildi. Subaşı'nın, örgütün iç yüzünü görerek kaçmaya çalışan mensupları geri kazandırma konusunda önemli bir role sahip olduğu öğrenildi. Subaşı'nın son olarak Suriye'de örgütün ideolojik alan sorumlusu olarak görev yaptığı belirlendi.