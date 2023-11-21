‘Çocuklarımızı bir hiç uğruna mağaralarda ölüme terk ettiler’

Terör örgütü tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde annelerin başlattığı oturma eylemi 1529 gününe girdi. 369 ailenin sürdürdüğü evlat mücadelesinde 48 kişi örgütten kaçarak ailesine kavuştu. Anneler, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde HDP ve PKK'ya tepki gösterdi. Kızının 16 yaşında terör örgütü tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten annelerden Fatma Akkuş, "Kızımın kalem tutması gereken eline silah verdiler. Kendi çocuklarına en iyi yaşamı sunanlar, bizimkilerin yaşam haklarını ellerinden aldı. Çocuklarımızı 14-15 yaşında bir hiç uğruna dağda, mağaralarda ölüme terk ettiler" dedi.