Dünya Çocuk Günü’nde acı rakamlar! Her yıl 5 milyon çocuk 5 yaşını dolduramadan ölüyor

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, 20 Kasım 1989'da kabul edilmesi nedeniyle, her yıl Kasım ayının 20'nci günü "Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak kutlanıyor. Ancak 2023 yılının Dünya Çocuk Hakları Günü, Filistin'deki insanlık dramının ortasında çocukların yaşamlarını yitirdiği, Türkiye dâhil 196 ülkenin taraf olduğu sözleşmenin hiçe sayıldığı bir ortamda, ne yazık ki bir kutlamaya ya da bayrama dönüşemiyor. Ancak çocuklar en temel hakları olan yaşam hakkından dahi mahrum bırakılıyor. Her yıl 5 milyon çocuk, beş yaşını dolduramadan yaşamını yitiriyor. Son rakamlara göre Filistin'de ölen çocuk sayısı ise 5 bin 500'ü 'ü geçti.

SAVAŞLAR EN ÇOK ÇOCUKLARI MAĞDUR EDİYOR

Dünya Çocuk Hakları Günü'ne ilişkin SABAH'a değerlendirmelerde bulunan Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Cihan Avcı Braun, BM'nin bu yılki Çocuk Hakları Günü'nün ana temasının "Her çocuk için, her hak" olduğunu anımsattı. 21. yüzyılda yaşıyor olmamıza rağmen yaşanan savaşların en çok çocukların hak mağduriyetine neden olduğunu kaydeden Braun sözlerini şöyle sürdürdü: "Savaş nedeniyle ölmeyip hayatta kalsa da, şanslı olup yıkıntıların içinde ve füzelerin arasında kalmayıp başka bir ülkeye sığınmacı olarak gitse de 'O' artık bir çocuk olarak değil, hayatın acı gerçekleriyle çok erken yaşta yüzleşerek olgunlaşmış bir birey olarak hayatına devam edecektir. Şu an yaşanmakta olan İsrail-Filistin savaşında hiçbir günahı olmayan çocukların yaralanmalarına, ölmelerine şahit oluyoruz ve hiç kimse kuşatma altındaki bölgede bulunan çocukların o bölgeden kurtarılmasını sağlayamıyor. Bir çocuğun korunması gereken en üstün hakkının yaşam hakkı olduğu hiçe sayılıyor" dedi.

250 MİLYON ÇOCUK OKULA GİTMİYOR

Çocukların okula gitme oranı ile ilgili de bilgi veren Cihan Avcı Braun, "Dünya çapında okula gitme oranı artmış olsa da günümüzde hâlâ 250 milyon çocuk okula gitmiyor. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve UNICEF'in ortaklaşa yürüttüğü bir araştırma sonucunda 2021 yılında yayınladıkları rapora göre, çocuk işçi sayısı 160 milyona ulaşmış ve bu sayı son 4 yılda 8,4 milyon artmıştır" diye konuştu.