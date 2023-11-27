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Giriş Tarihi: 27.11.2023 17:09

AK Parti MYK sona erdi! Ömer Çelik'ten açıklamalar...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor...

AK Parti MYK sona erdi! Ömer Çelik’ten açıklamalar...
Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları

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AK Parti MYK sona erdi! Ömer Çelik'ten açıklamalar...
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