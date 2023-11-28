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Giriş Tarihi: 28.11.2023

Zulüm ve kötülükle kirletilen küresel vicdan tedavi edilmeli

Zulüm ve kötülükle kirletilen küresel vicdan tedavi edilmeli
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 10. Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada dünyaya Gazze mesajı verdi: Dünyanın gözü önünde Filistin'de, Gazze'de yapılanları görüyoruz. Bu çağın en büyük talihsizliği zulme, haksızlığa, katliamlara ve soykırımlara zemin hazırlayan küresel bir sömürü sisteminin her alanda hayatı kuşatmış olması. Dolayısıyla yeryüzü yeni bir ahlaka, hukuka ve medeniyete muhtaçtır. Bugün zulüm ve kötülükle kirletilen küresel maşeri vicdanın tedavi edilmeye ihtiyacı var. AA
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Zulüm ve kötülükle kirletilen küresel vicdan tedavi edilmeli
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