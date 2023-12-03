FETÖ’cü üsteğmeni yüz tanıma sistemi yakalattıtanıma

Amasya'da piyade üsteğmen olarak görev yaparken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen E.Ö. (37), yargılandığı Amasya Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. E.Ö.'nün cezası kesinleşince Amasya Adliyesi İlamat Masası tarafından hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Firari E.Ö., Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yol uygulaması sırasında yakalandı. Şüphelinin, kendisi hakkında sorulan soruya doğru yanıt veremediği, yüz tanıma sistemiyle yapılan araştırmada hakkında 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasının bulunduğu ve bu suçtan arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan E.Ö., Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. E.Ö. adli işlemlerinin ardından Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.Afyonkarahisar'da, hakkında işlem yapılan, ifade vermediği için 5 yıldır aranan S.N.B. Afyonkarahisar'da gözaltına aldı. ByLock kullanıcısı olan Manisa'nın Turgutlu ilçesinde öğretmen iken KHK ile ihraç edilen S.N.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Örgütün sözde eğitim yapılanmasında zümre başkanı olduğu belirlenen S.N.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Erzurum'da farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü ile aranan 8 şüpheli yakalandı.Bursa'da jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, biri Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 49 zanlı yakalandı.