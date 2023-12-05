Kundaktan mezara

Gazze'de 6 günlük ateşkesi bozan İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırılarını yoğunlaştırdı. 3 gün süren ağır bombardımanın ardından Gazze'nin güneyinde kara operasyonu başlatıldı. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze'nin güneyindeki operasyonun kuzeyindeki kadar "güçlü ve kapsamlı" olacağını söyledi. Geçtiğimiz cumartesinden bu yana 800'den fazla Filistinliyi katleden siyonist İsrail rejimi hastane, okul, mülteci kampı, mahalle, apartman gibi sivil hedefleri vurarak soykırımlarını sürdürdü. Gazze Şeridi'ni 3'e bölen İsrail ordusu, Han Yunus ile Deyr el Belah arasındaki yolu tanklarla kapattı. Önceki gece boyunca 200 noktayı vuran İsrail 10 dakikada bir düzenlediği hava saldırılarıyla 100'e yakın Filistinliyi katletti. Önceki gün Han Yunus'a düzenlenen saldırıda El Hums ailesinin birçok ferdi hayatını kaybetti. Aile fertlerinden henüz 6 aylık olan bir bebeğin Refah kentindeki Najjar Hastanesi morgundan alınarak kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığında toprağa verildiği anlar yürekleri dağladı. Bu anlar İsrail'in Filistin soykırımının belgeleri olarak kayıtlara geçti.İsrail'in Gazze'ye saldırılarında iki bacağından yaralanan ve annesi dahil birçok yakınını kaybeden 7 yaşındaki Hayat, tedavi olarak evine dönmenin hayalini kuruyor. Hayat, Deyru'l Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde babasıyla birliktedavi görüyor. Saldırılar, ailesi ve yakınlarını Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki evlerinde yakaladı. Hayat, bombardıman sırasında evde olduğunu belirterek, "Saldırıda annem, dedem ve bazı akrabalarım şehit oldu. Ben yaralandım. Beni hastaneye kaldırdılar. İsmim Hayat, hayatı seviyorum ve yaşamak istiyorum. Mısır'da tedavi olmak, iyileşmek ve evime dönmek, dedemlere gitmek ve yeniden oyun oynamak istiyorum" dedi.Hayat'ın babası Cafer Makbel de "Eşim, babam ve kardeşim dahil 18 yakınım şehit oldu" dedi. AAGazze'de 7 Ekim'den bu yana açıklanan son rakamlara göre 6 bin 150 çocuğu katleden Siyonist İsrail rejimi 100'den fazla çocuğu da yıllarca zindanlarda tuttuğu ortaya çıktı. Esir takası sırasında gözler önüne serilen korkunç gerçek vicdanlı yürekleri sarstı. İsrail'in uydurma gerekçelerle hapse attığı 107 çocuktan 104'ü 18 yaş altında. Öte yandan İsrail hapishanelerinde binlerce Filistinlinin işkence uygulamalarına maruz kaldıkları, açlık tehdidiyle karşı karşıya bırakıldıkları belirtildi. İsrail hapishanelerinde her 12 Filistinli esire 2 kişilik yemek verildiğine dikkat çekildi.Harun SEKMEN/SABAHİsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenledikleri baskınlarda 60 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltı operasyonlarının El Halil ve Beytullahim kentlerinde yoğunlaştığı öğrenildi. İsrail askerleri baskınlar sırasında gözaltına aldıkları Filistinililer ve yakınlarını eziyete, şiddetli darp ve tehditlere maruz bırakıyor, ayrıca evler tahrip ediliyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısı 3 bin 540'a yükseldi.Gazze'ningüneyindeki saldırılar en azkuzeydekiler kadar şiddetli.'Çocuklara yönelik savaşı'durdurabileceğimizeinanmalıyız. Sessizlik, suçortaklığıdır.GAZZE'DE İsrail'in bombaladığı 5 katlı bir binanın enkazı altında kalan Alma isimli kız çocuğu kendisine ulaşan kurtarma ekiplerine "Annem, babam, kardeşlerim, büyükannem ve büyükbabam burada. Önce ailemi, sonra beni kurtarın" diye seslendi. Alma'nın dik duruşu ve soğukkanlı tavırlarından etkilenen ekipler gözyaşlarını tutamadı. Alma ve aile fertleri tek tek enkazdan çıkarıldı.