Netanyahu Miloseviç gibi yargılanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 39. Bakanlar Toplantısı'nda özetle şunları söyledi:7 Ekim'den beri İsrail'in ahlaksız saldırılarına rağmen vatanlarına sahip çıkan Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimi yürekten selamlıyorum. Gazze'de şehit edilen her 3 kişiden 2'sini çocuklar, bebekler ve kadınlar oluşturuyor. Kendilerinden haber alınamayan Gazzeli sayısı 6 bin 500'ü geçti. İsrail zulmünün kurbanları arasında 73 gazeteci ve 100'ün üzerinde BM görevlisi de var. Öyle bir tablo ki, küresel güvenlik ve barışı korumak için kurulan Birleşmiş Milletler kendi çalışanlarını dahi İsrail'in barbarlığından koruyamıyor.Avrupa'sından Amerika'sına kadar insan hak ve hürriyetlerinin savunuculuğunu yapan güçlerin içine düştükleri acziyet ise daha vahimdir. Bu ülkeler adeta İsrail'e daha fazla çocuk öldürmesi, hastane, okul, ev vurması, daha fazla masum kanı dökmesi için şartsız destek veriyor. Fail Müslüman olunca ortalığı ayağa kaldıranların hepsi bugün İsrail'in hoyratça sergilediği katliamlara kör ve sağır kesilmiş durumdalar. Bunca masumun ölümünü sessizce geçiştirmeye hatta Hamas bahanesiyle meşrulaştırmaya çalışanların artık insanlığa söyleyecek tek bir sözleri dahi kalmamıştır.Bir tarafta savaş dursun, daha fazla kan akmasın diyen 121 ülke var. Diğer tarafta İsrail'in saldırılarına açık çek veren 3-5 ülke var. Bu 3-5 ülke ne zaman tamam derse ancak o zaman harekete geçen bir küresel mekanizma var. Böyle bir yapının ne barışı getirmesi, ne çatışmaları durdurması ne de insanlığa umut olması mümkün değildir.İsrail'in atom bombası var mı? Var. Ama sorarsan yok diyorlar. Şu anda Gazze Kasabı olan Netanyahu, bir savaş suçlusu olmanın ötesinde kesinlikle Gazze Kasabı olarak aynı Miloseviç nasıl yargılandıysa, o da yargılanacaktır. İsrail'in Gazze'yi insansızlaştırma politikalarına karşı da çok net bir duruş sergilemeliyiz. Gazze, bir Filistin toprağıdır. Gazze Filistinlilerindir, ebediyen de öyle kalacaktır.BOSNA Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan soykırımda binlerce Boşnak sivili öldürmekten sorumlu tutulan Sırp yetkililerden 4'ü müebbet hapis cezası alırken, 45 Sırp ise toplam 699 yıl hapse mahkûm edildi. Eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Miloseviç, Srebrenitsa'daki soykırımla suçlanmış ve yargılanması sürerken cezaevinde ölmüştü.