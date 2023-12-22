İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçmiş dönemde El Kaide - DEAŞ silahlı terör örgütleri içerisinde savaşçı, keskin nişancı gibi faaliyetler gösterdikten sonra illegal yollardan ülkemize geçen şüpheliler tespit edildi. Bu şüphelilerin çatışma bölgeleri ile iltisakli olarak İstanbul'da faaliyet gösterdikleri, örgütlerin yayın organlarında destekleyici paylaşımlarda bulundukları ve örgüte bağlılık yemini eden sosyal medya hesapları ile irtibatlı oldukları öğrenildi.

15 GÖZALTI

Tespit edilen 25 yabancı uyruklu vatandaş yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.