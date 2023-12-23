CHP’li Sengel’in yalanını AK Partili Kaya ortaya çıkardı CHP’li Sengel’e AK Partili Kaya’dan belgeli yanıt

CHP'li Selçuk Belediyesi geçtiğimiz günlerde ilçe sınırları içinde yer alan ve belediyeye gelir sağlayan Meryem Ana evinin de içinde bulunduğu Tabiat Parkında belediye tarafından işletilmekte olan otoparkın işletim süresinin uzatılması talebi ile Tarım ve Orman Bakanlığına başvuruda bulundu.

BAKANLIK EK SÜRE VERDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, Selçuk Belediyesinden tahsis süresinin uzatımı için Milli Parklar Kanunu ve 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında bir takım evraklar istedi. Bakanlık ilçe belediyesine gönderdiği yazıda tahsisin 22 Aralık 2023'te dolduğunu hatırlatıp istenen evraklar ulaştırılıncaya kadar hizmette aksama yaşanmaması için belediye ile Bakanlık arasında 15 Mart 2019 tarihinde imzalanan kesin izin taahhüdü senedi hükümleri kapsamında belediyenin faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu.

ALGI OPERASYONU

CHP'li Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 70'li yıllardan bu yana Selçuk Belediyesi tarafından işletilmekte olan otoparkın Bakanlık tarafından ellerinden alınmak istendiğini öne sürüp belediye işçileri ile birlikte milli parktaki otoparkta basın açıklaması yaptı.

SİYASİ ŞOV YAPIYOR

Sengel'in yalanını AK Parti İzmir milletvekili Mahmut Atilla Kaya ortaya çıkardı. Sosyal medya hesabı üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Selçuk Belediyesi'ne gönderilen resmi yazıyı paylaşan Kaya, CHP'li Sengel'i siyasi şov yapmakla suçladı.

BU GERÇEK DIŞI MAĞDURİYET HİKAYESİNDEN ADAYLIK ÇIKMAZ

Kaya yaptığı açıklamada 5 yıllık görev süresi boyunca hiçbir hizmet üretmeyip, sadece havanda su döven CHP'li Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in beceriksizliğinin faturasını bakanlığa kesmeye kalktığını belirtti. Selçuk'u dahi yönetemeyen Sengel'in gözünü büyükşehir belediyesine diktiğini ifade eden Kaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bu uğurda türlü hezeyanlar üreten ve küçük siyasi hesaplara başvuran Sn. Başkan suçüstü yakalanmıştır. Bu belgede açıkça görüldüğü gibi, belediyenin hazırlaması gereken evrakları hazırlayamayan, eksik evraktan dolayı da hizmetlerin aksamaması için ek süre alan Sn Başkan, kendi eksikliğini örtmek için bir siyasi şova imza atmıştır. Üstelik, bu durum partimizin meclis üyeleri tarafından şifahi olarak kendisine hem de daha dün bildirildiği halde gerçek dışı beyanlarına devam edebilmektedir. Bu gerçek dışı mağduriyet hikayelerinden adaylık çıkmaz. Parti içi yarışlarınıza, koltuk kapma mücadelelerinize bizi ve Selçuklular'ı alet etmeyin. Değerli hemşehrilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.