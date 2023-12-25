KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şehit cenazesine katılacak

Kuzey Irak'ta 22 Aralık günü hain terör saldırısı sonucu şehit olan 6 kahraman askerden Denizlili Uzman çavuş Mehmet Serinkan 26 Aralık 2023 Salı günü öğle namazına müteakiben cenaze namazı kılınacak. Cenaze programına Denizli'de olacak olan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'da katılacak.

Kuzey Irak'ta 22 Aralık günü hain terör saldırısı sonucu şehit olan 6 kahraman askerden Denizlili Uzman çavuş Mehmet Serinkan'ın cenaze programı belli oldu. Öğle namazına müteakip Tavas meydanı Pazar yerinde düzenlenecek olan cenaze törenine Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'da katılması bekleniyor. Önceden hazırlanan programlardan dolayı Salı günü Denizli'de olması beklenen Tataroğlu'nun öğle saatinde Şehidimizin cenaze namazına da katılacağı öğrenildi.