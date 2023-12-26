DEM ve CHP’yi dinlemedi Meclis salonundan ayrıldı

TBMM Genel Kurulu'nda iki haftadır devam eden 2024 yılı bütçe maratonunda sona gelindi. Bütçenin son gün görüşmelerine eli kanlı terör örgütü PKK'nın saldırısı sonrası hayatını kaybeden 12 şehit için yayınlanan ortak bildiriye imza atmayan CHP ve DEM'e gösterilen tepkiler damgasını vurdu.TBMM Genel Kurulu'nun 2024 yılı bütçesinin son görüşmeleri için yaptığı toplantıya TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un "ağır grip geçirmesi" nedeniyle TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlık yaptı. Bozdağ, toplantının hemen başında yaptığı açıklamada, terörü ve destekçilerini lanetledi. Bozdağ, özetle şöyle dedi:Türkiye Cumhuriyeti, devlet ve millet olarak yekvücut şekilde teröre karşı kararlı, kesintisiz mücadelesini dün ve bugün olduğu gibi yarın da sürdürecek. Terör, hedeflerine bugüne kadar ulaşamadığı gibi bundan sonra da ulaşamayacak. Türkiye Cumhuriyeti devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, bin yıldır süren sarsılmaz birliği ve kardeşliğine dönük bu saldırıları def etme kudretine her zaman kadir. Sadece terör örgütünü, teröristleri değil onları besleyen, yularlarını elinde tutan ülkeleri ve karanlık güçleri de tarihin çöplüğüne havale etmeyi bu büyük millet dün olduğu gibi bugün de başaracak.Bütçenin son gün görüşmelerini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Kurul'da izledi. Bahçeli, DEM Parti sözcüleri kürsüye çıktığında salondan ayrıldı. Bahçeli, kuliste gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, "CHP'yi de takip etmeyeceğim. Arkadaşlarım da takip etmeyecekler. Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum bugün" dedi. MHP Grubu da Bahçeli ile birlikte salonu terk etti.CHP ve DEM'in önemli tezkerelerde başlayan işbirliği, ortak bildiri ile devam etmişti. Ülke çıkarlarının karşısında ittifak oluşturan iki partinin yakınlığı bütçe görüşmelerine de yansıdı. Genel Kurul'a gelen Özel'in yanına giden DEM Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın samimiyeti objektiflere de yansıdı.