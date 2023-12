Gazze’de artık her yer mezarlık

İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'nde savaş suçları işlemeye aralıksız devam ediyor. Her gün yeni bir katliam yapan, bebekleri öldüren, sivil yerleşim yerlerine 1000 kiloluk bombalar attığını itiraf eden siyonist İsrail devletinin vahşeti nedeniyle Gazze'nin her yeri artık mezarlığa dönmüş durumda. 22 bine yakın Filistinlinin öldürüldüğü Gazze Şeridi'nde bombalardan sağ kurtulan halk, hayatını kaybeden yakınlarına son görevlerini bile yapmakta zorlanıyor.Katil İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'nin dört bir yanındaki mezarlıkları dozerlerle yerle bir ettiği birçok kez ortaya çıkmıştı. Diğer taraftan abluka altındaki Gazze Şeridi'nde aileler, İsrail saldırılarında ölen yakınlarının cenazelerini, yoğun bombardımanın devam etmesi nedeniyle mezarlıklara ulaşamadıkları için rastgele kazılmış toplu mezarlara defnetmek zorunda kalıyor. Meydanlar, futbol sahaları, çarşılar, sokaklardaki boş alanların yanı sıra hastanelerin, düğün salonlarının, okulların ve evlerin bahçelerine mezarlar kazılıyor. Sosyal medyaya düşen son görüntülerde ise Gazzelilerin yaşamını yitiren sevdiklerini yol ortalarındaki refüjleri kazarak defnettikleri görüldü.Gazze'nin kuzeyinde yer alan başta hastane ve okullar olmak üzere sivil yapıya ağır hasar veren İsrail ordusunun, bombardımanda can veren binlerce Filistinlinin defnedildiği mezarları da iş makineleriyle tahrip ettiği ortaya çıkmıştı. Tüm bu vahşetlerin yanı sıra İsrail'in tutukladığı sivilleri Nazi toplama kamplarındaki gibi gözaltına aldığına dair yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor. Dün ortaya çıkan karelerde işgalcilerin iç çamaşırlarıyla bıraktıkları ve aralarında çok sayıda çocuğun da olduğu onlarca Gazzeli sivili diz çöktürerek gözaltına alındığı görüldü. Utanç verici şekilde gözaltına alınan Filistinlilerin nerelere götürüldükleri ve neyle suçlandıkları bilinmiyor. DIŞ HABERLERİsrail'insaldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 187 artarak 21 bin 507'ye, yaralı sayısı da 55 bin 915'e yükseldi. İşte son 24 saatteki saldırılardan bazıları:İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki "Megazi" ve "Nusayrat" mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda 36 Filistinli öldürüldü.İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusundaki El-Fehhari bölgesinde El-Amuri ailesine ait eve düzenlediği hava saldırısında 11 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinde bir Filistinlinin evini hedef alması sonucu en az 20 kişi yaşamını yitirirken, Refah'taki Şabura Mülteci Kampı'nda da Diyab ailesinin evini bombalaması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White, İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinden dönen insani yardım konvoyuna ateş açtığını, saldırıda yaralanan olmadığını belirtti.İsrailli bir askeri yetkili, 24 Aralık'ta Megazi mülteci kampına düzenlenen saldırılarda yanlış cephanenin kullanılmasının "çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yol açtığını" söyledi. Hamas yönetimindeki Gazze Sağlık Bakanlığı, pazar günü İsrail'in mülteci kampını hedef alan saldırısında en az 86 kişinin öldüğünü söylemiş, BM de ölü sayısının artabileceğini belirtmişti. ABD merkezli New York Times gazetesi, İsrail'in 86 Filistinlinin öldürüldüğü bölgeye 1000 kiloluk bombalar attığını ortaya çıkarmıştı.İSRAIL, kara saldırısını Bureij ile yakındaki Nusayrat ve Megazi mülteci kamplarını hedef alacak şekilde genişletti ve kamplarda yaşayanlara bölgeyi terk etme uyarısı yaptı. BM'nin tahminine göre 150 bin Filistinli bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.ABD'ninNew York kentinde, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş yapıldı. Times Meydanı'nı dolduran çoğu Yahudi asıllı binlerce Amerikalı, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarının sonlandırılmasını istedi. Yaşlı grupların çoğunlukta olduğu protestocular ellerinde, İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli bebek ve çocukları temsil eden kefenli maketleri ve hayatını kaybeden bazı çocukların fotoğraflarını taşıdı. New Yorkluların ve turistlerin bakışları arasında yürüyen aktivistlerin Broadway Caddesi'ne ellerindeki kefenli maket bebekleri bırakması ilginç görüntü oluşturdu.İSRAİL, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da 12. haftada da cuma namazını Aksa çevresinde kılmak isteyen Filistinlilere kısıtlamalar uyguladı. Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi girişlerine bariyerler kuran İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya sadece yaşlıların girmesine izin verdi. Mescid-i Aksa'ya giremeyip sokakta namaz kılmak isteyenlere ise İsrail polisi, TOMA'dan pis kokulu su sıktı, göz yaşartıcı gazla müdahale etti.