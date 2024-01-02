AK Parti, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine İstanbul için seferberlik ruhuyla hazırlanıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir grup toplantısında yeniden İstanbul sloganı ile şifrelerini belirlediği İstanbul için seferberlik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Aday belirleme çalışmaları ve temayül yoklamaları kapsamında partisinin genel merkezinde ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda milletvekilleri ve il teşkilatları ile bir araya gelen Erdoğan kurmaylarına, "Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamalısınız. İstanbul'da yeniden AK Parti belediyeciliği için herkes önce İstanbul için çalışacak. Tüm milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları, kadın ve gençlik kolları sahada olacak" talimatını verdi.Mahalli idareler seçimlerinde kullanılacak müzik ve sloganlarda da İstanbul'a özel bir çalışma yapılıyor. "İstanbul bilir gerçek belediyecilik AK Parti'dir" söylemi ön plana çıkarken, İstanbul Milletvekili Yücel Arzen'in İstanbul için yeni bir beste hazırladığı da ortaya çıktı. Yerel seçimlerde İstanbul seçmeninin karşısına İstanbulluların büyük problemlerine çözüm üretecek somut vaatlerle çıkılacak. Bu kapsamda İstanbul için özellikle ulaşım altyapı ve kentsel dönüşüm projeleri seçmene anlatılacak.