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Giriş Tarihi: 5.1.2024 11:09

DEAŞ’ın finans ağına operasyon: 2 gözaltı

Batman’da terör örgütü DEAŞ’ın finans kaynaklarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
DEAŞ’ın finans ağına operasyon: 2 gözaltı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki kamplarda eğitim görerek terör faaliyetlerine katıldığı ve MASAK raporları ile örgüte finans desteği sağlayan şüphelilerin olduğunu tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphelilere yönelik 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları MASAK raporları ile belirlenen K.E. ile L.O. gözaltına alındı. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. L.O. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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DEAŞ’ın finans ağına operasyon: 2 gözaltı
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