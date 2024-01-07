Derhal ateşkes ilan edin

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü.* Vahdettin Köşkü'ndeki 1.5 saatlik görüşmeye MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yanı sıra ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake de katıldı.* Diplomatik kaynaklara göre görüşmede Fidan, F-16 alım sürecinin sonuçlanması talebini iletti. İsveç'in NATO üyelik süreciyle ilgili nihai kararın Meclis'te olduğu mesajını verdi.* İki bakan, Gazze'de devam eden insanlık trajedisini de değerlendirdi. İsrail'in artan saldırganlığının tüm bölgeye yönelik bir tehdit olduğuna dikkati çeken Bakan Fidan, derhal ateşkes ilan edilerek Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurguladı; iki devletli çözüme yönelik müzakerelere bir an önce başlanması çağrısında bulundu.* Görüşmede, Azerbaycan- Ermenistan arasındaki görüşmeler ile Suriye ve Irak gibi bölgesel konular da ele alındı.