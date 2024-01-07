Haberler Gündem Haberleri Derhal ateşkes ilan edin
Giriş Tarihi: 7.1.2024

Derhal ateşkes ilan edin

Türkiye’ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a net mesaj: Derhal ateşkes ilan edin, Gazze’ye kesintisiz insani yardım ulaştırılmasının önünü açın

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Derhal ateşkes ilan edin
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü.
* Vahdettin Köşkü'ndeki 1.5 saatlik görüşmeye MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yanı sıra ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake de katıldı.
* Diplomatik kaynaklara göre görüşmede Fidan, F-16 alım sürecinin sonuçlanması talebini iletti. İsveç'in NATO üyelik süreciyle ilgili nihai kararın Meclis'te olduğu mesajını verdi.
* İki bakan, Gazze'de devam eden insanlık trajedisini de değerlendirdi. İsrail'in artan saldırganlığının tüm bölgeye yönelik bir tehdit olduğuna dikkati çeken Bakan Fidan, derhal ateşkes ilan edilerek Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurguladı; iki devletli çözüme yönelik müzakerelere bir an önce başlanması çağrısında bulundu.
* Görüşmede, Azerbaycan- Ermenistan arasındaki görüşmeler ile Suriye ve Irak gibi bölgesel konular da ele alındı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Derhal ateşkes ilan edin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA