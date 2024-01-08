Murat Kurum İstanbul’da yapılacakları açıkladı: İşten çıkarılanları geri alacağız

"İSTANBUL'UN KENDİ GÜCÜNÜ BİLİYORUZ"

Bugüne kadar tüm afetlerde hep milletin yanında olduklarını anlatan Kurum, şimdi de belediye başkanları ve milletvekilleriyle aynı anlayışla çalışacaklarını kaydetti.

Kurum, uzun zamandır bu projeleri bilim insanlarıyla çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Emin olun ilgili tüm bakanlıklarımızla yine bu konuda yapacağımız projeleri çalışıyoruz. İstanbul'un kendi gücünü biliyoruz. İstanbul'un değerini biliyoruz. İstanbul'un değerinin nasıl arttırılacağını biliyoruz. Buradaki belediye bütçesi dışında da kaynaklarının arttırıldığı, kaynaklarının reklama, algıya değil, İstanbulluya harcandığı bir yönetim anlayışıyla inşallah 31 Mart akşamı geliyoruz."

İBB Başkan adayı Murat Kurum: İşten çıkarılanları geri alacağız | Video

"İŞTEN ÇIKARILAN ARKADAŞLARI GERİ ALACAĞIZ"

Murat Kurum, daha sonra Üsküdar'da Tarihi Balıkçılar Çarşısı'nı ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kurum'un yanına yaklaşan bir vatandaş, İBB tarafından işten çıkarıldığını belirtmesi üzerine Kurum, "İşten çıkarılan arkadaşları geri alacağız, ve onların yaptığı gibi haksız yere hiç bi arkadaşımızı da işten atmayacağız. Hiçbir arkadaşımızı işten atmayacağız" dedi.