İBB Başkan adayı Murat Kurum: İşten çıkarılanları geri alacağız | Video

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Üsküdar'da esnafları ziyaret etti. İBB tarafından işten çıkarıldığını söyleyen bir vatandaşla konuşan Kurum, "İşten çıkarılan arkadaşları geri alacağız. Hiçbir arkadaşımızı işten atmayacağız" dedi.