Video Haber Başkan Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladı | Video
Başkan Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladı | Video

Başkan Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladı | Video

16.06.2024 | 15:59

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, berberinde TSK Komuta Kademesi ile gittiği Hakkari Çukurca’daki 2’nci Hudut Tugay Komutanlığında Mehmetçik'le bayramlaştı. Bakan Güler'le telefonda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin dört bir yanında Mehmedimizin verdiği bu kahramanlık mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacaktır" dedi.

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