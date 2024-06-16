Başkan Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladı | Video
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, berberinde TSK Komuta Kademesi ile gittiği Hakkari Çukurca’daki 2’nci Hudut Tugay Komutanlığında Mehmetçik'le bayramlaştı. Bakan Güler'le telefonda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin dört bir yanında Mehmedimizin verdiği bu kahramanlık mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacaktır" dedi.
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