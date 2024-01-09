Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider: İdeolojiler değil hizmetler konuşulmalı

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider basın mensupları ile buluştu. Bir otelde düzenlenen toplantıya, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder ve çok sayıda basın mensubu katıldı. 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili konuşan AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çanakkale Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Jülide İskenderoğlu'nu bir kez daha tebrik etti. Toplantıya 31 Mart seçimlerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Jülide İskenderoğlu'nun AK Parti için önemli bir isim olduğunun altını çizen Ayhan Gider; "Türkiye Yüzyılı mottosuyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında AK Parti belediyeciliğini Çanakkale'de de hayata geçirmek için Mart 2024'te eski milletvekilimiz, kıymetli kardeşim Jülide İskenderoğlu ile hemşehrilerimizin huzuruna çıkacağız. Sayın İskenderoğlu, bugüne kadar gerek partimizin çeşitli kademelerinde yaptıklarıyla gerekse milletvekilliği döneminde ortaya koyduğunu icraatlarla, bu makama layık olduğunu birçok kez ispat etmiştir. Jülide Kardeşim, bugüne kadar yaptıklarıyla var olan, birden ortaya çıkmayan, insanların istediği bir adaydır. Çanakkale Belediye Başkanlığı'nı kazandıktan sonra da, bugüne kadar ihmal edilmiş tüm çalışmaları hakkıyla ve hakkaniyetle yerine getirecek kişidir. "AK Parti, sokakların, halkın partisidir. Salonların, lobilerin partisi değiliz. Seçim süreci boyunca, hizmetleri ve yapacaklarımızı konuşacağız. Tüm teşkilatlarımızla, bire bir görüşmelerle halka, projelerimizi anlatacağız. Çanakkale Halkı, hizmet alamamaktan muzdarip durumdadır. Denizin kenarında olmasına rağmen su baskınlarının olduğu, trafik sorunlarının yaşandığı şehrimizde, AK Parti Belediyeciliği ile birlikte kısa sürede sorunların nasıl çözüleceğini herkes görecek. Bu vesileyle; Çanakkale Belediye Başkan Adayı olma sorumluluğunu omuzlarına alan Jülide İskenderoğlu'nu kutluyor, ideolojinin değil hizmetin konuşulduğu bir seçim süreci sonunda zafere ulaşacağımıza olan inanıcımı yineliyorum" dedi.

"BU MEMLEKET İÇİN GEREKİRSE KENDİ HAKLARIMIZDAN VAZGEÇERİZ"

"Seçimler demokrasinin olmazsa olmazıdır" diyen Milletvekili Gider, "Belirli aralıklarla olması ve toplumun dönem dönem seçim havasına girmesi de kendimizi test etmemiz açısından çok kıymetlidir. Çünkü vatandaşlarımız, yaptıklarımıza duyduğu ilgiyi ya da şikayet en güzel seçimde anlatıyor. Seçim kadar güzel bir kamuoyu araştırması olamaz. İşi siyaset olan insanlar da seçim dışından hiçbir değişikliğin hak olmadığını bilirler. Bu seçimde birçok yerde Cumhur İttifakı ortakları olarak giriyoruz. Çanakkale'de bunlardan biri. Çanakkale Merkez'de de Jülide İskenderoğlu arkadaşımız, Cumhur İttifakı olarak seçime giriyor. Milliyetçi Hareket Partisi, bazı illerde tek başına seçime giriyor, bazı illerde de rakip çıkıyoruz. Çünkü Cumhur İttifakı, bir görev ittifakıdır, bir yol arkadaşlığıdır. Adına İttifak diyen başka oluşumlara, 6'lı, 7'li oluşumlara benzetilmemesi gerekir dediğimizde eleştirenler de olmuştu ama son dönemde gördüklerimiz, çok güzel ispatladı. İki ittifak, birbirine benzer iki oluşum değildir. Birileri, paylaşmadıkları genel müdürlükleri, birileri, yüzde 1 oyu olmadan elde ettikleri Milletvekilliği keyfini yaşarken biz, dün olduğu gibi bugün de bu memleket için gerekirse kendi haklarımızdan vazgeçeriz.

"İnsafınız kurusun"

Çanakkale başta olmak üzere İstanbul'da, Ankara'da ve Türkiye'nin her yerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı adayları, hizmetlerini anlatacaklar. Mevcut Belediye Başkanlarımız, yaptıklarını anlatacaklar. Şu anda muhalefette olan belediyelerde de biz, belediyemizi aldığımızda neler yapacağımızı anlatacağız. Eğer daha önce oralar da belediye olmuşsa, oralarda neler yaptığımızı anlatacağız. Bizim seçim stratejimiz de planımız da hizmettir. Cumhuriyet Halk Partisi Belediyeleri ve adaylarının da yapacakları tek şey, ideolojidir. Çünkü hizmet adına konuşacakları başka bir şey yok. Çanakkale Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve 78 tane vaatte bulunmuş. Tabi bunların 18 tanesini yaptıkları iddiasındalar. Cumhuriyet Meydanının genişletilmesini, düzenlenmesin isterken dilimizde tüy bitti. 18 icraat dediklerinden bir tanesi, Cumhuriyet Meydanı'nı düzenleyelim derken Atatürk Heykeli'ni 10 metre yana almışlar. İnsafınız kurusun. İskele Meydanı'nı yaptık dediler, İskele Meydanı'nı bir özel şirkete ihale ettiler. Dönemin AK Parti Milletvekili Mehmet Daniş, 'Yazıktır, insaf' dedi. İl Genel Meclisi'ne, Vali'ye öneride bulundu ve bilabedel Anafartalar Oteli'ni yıktık. İskele Meydanı'nı bir hamburger firmasına vermekle Çanakkale'yi tehdit etti, biz de bu blöfü gördük ve 'Aman ha, sen burayı mahvetme, biz oteli bedavaya veriyoruz' dedik. Dolayısıyla söyledikleri 78 icraatın 18 tanesi de gerçek değil.

"Atatürk, bu milletin ortak değeridir"

İzmir'i sel bastı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da 'Sel gelir, geçer. Önemli olan Cumhuriyettir' diyor. Kim sana 'Cumhuriyet önemsiz' dedi? Bu memlekette, kimsenin Cumhuriyetle ve Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le derdi yok. Bu milleti bölmeye çalışmayın. Atatürk, bu milletin ortak değeridir. Bununla ilgili bir tartışma yok. Sana sorduğumuz soru belli. Sel bastı ne yapacaksın? Bu seçim bunun önüne geçecek. Biz, seçime girdiğimiz her yerde hizmet diyeceğiz. Bizler, yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatacağız ve onlar da hamasetle gitmeye uğraşacaklar. Seçimleri alamadığımız yerde biz, vatandaşı suçlamayacağız. 'Biz, hizmetlerimizi anlatamadık, suç bizimdir' diyeceğiz. Bizim işimiz, kaybettiğimiz seçimlerde vatandaşı suçlamak değildir. O, Cumhuriyet Halk Parti'sinin işidir. Bizim işimiz, milletin dediğini, anlayamadığımızı düşünüp, yeni seçime hazırlanmaktır.

"Biz, hizmet derken, diğeri hamasetle seçim almaya çalışacak"

İcraat görmek istiyorlarsa larsa, Yenice'ye baksınlar. Mesele ödenekse, ilave gelen ödenek yok. Ancak Belediye Başkanı çalışmak isterse, neler yapabiliyor Yenice'den, Karabiga'dan, Ezine'den, Lapseki'den görebilirler. Evreşe'nin Dr. Ali Kamil Soyuak Başkan'dan önceki halini düşünsünler ve sonraki halini düşünsünler. Nohut eken başkanlara 'Komünist Başkan' diyorlar ya işte o komünin nasıl kurulabildiğini, Yenice'de, Evreşe'de görsünler. Belediye, vatandaşlarıyla birlikte nasıl yönetiyor, nasıl üretiyor, kamu kaynağı olarak üretim faktörlerini nasıl kullanıldığını görsünler. Hizmet görmek isteyenle, hizmette yarışamayacağımız hiçbir yer yok. Hamaset görmek istiyorlarsa Çanakkale Merkez'e, Gelibolu'ya baksınlar. Bu seçimde biz, hizmet derken, diğeri hamasetle ve ideolojiyle seçim almaya çalışacaklar. Milletimiz, bu seçimde hizmete oy verecekler ve biz, Çanakkale'nin ve Türkiye'nin birçok yerinde kaybetmiş olduğumuz yerlerde tekrar milletimizle buluşacağız ve Ak Parti Belediyeciliğini milletimize göstereceğiz.

"Eğer bir enerjileri varsa, bunu memleket için kullansınlar"

Çanakkale'de ve Türkiye'nin her yerinde bölünmeye, ayrışmaya ve kutuplaşmaya lüksümüz yok. Dünya, bir cendereden geçiyor. Dünyanın rahat yaşadığı dönemler var, paylaşımların, masaların tekrar kurulduğu dönemler var. Filistin'deki zulüm, 20 bin kişiden fazla şehit, 50 bin kişiden fazla yaralıya sebebiyet verdi. Bu bir insanlık dramıdır. Biz, 2024'e kanla, barutla girdik. Ülke içinde ufacık hesaplarla, küçücük belediyeleri alabilmek pahasına kutuplaşırsak, ana değerlerimizden vazgeçmeyi göze alırsak, 3-5 oy uğruna bölücü mihraklara tavizler vermeye başlarsak, sadece partimize ve bugünümüze değil, gelecek nesillere de ihanet etmiş oluruz. Bu bir belediye seçimi, Türkiye'nin her yerinde gelsinler hizmet anlatsınlar, proje üretsinler. Bölücülere prim vermek için, oy toplama uğruna sağa sola gülücükler saçmayı bıraksınlar. Eğer bir enerjileri varsa, bunu memleket için kullansınlar. Ülke içinde birlik, beraberlik duygusunu yaşarsak, böyle bir yüzyıla girerken, Türkiye yüzyılı mottosuyla girdiğimiz bir dönemde dışarıya karşı çok daha mücadeleci oluruz. İçeride de birbirimizle hizmetlerimizi yarıştırırız" dedi.